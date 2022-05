Succesvolle zaalvoetballers willen Bergen op Zoom trots maken: ‘Stad op de kaart zetten en snel richting Eredivisie’

Het pas dit jaar opgerichte Futsal Team Bergen op Zoom speelt vrijdagavond zijn kampioenswedstrijd in de Hoofdklasse D tegen FC Botafogo 2. Zaalvoetbal wordt steeds populairder en daarom wilde liefhebber Bilal Amezian een team opstarten waarmee hij het zaalvoetbal in Bergen op Zoom op de kaart kan zetten. Dat nieuwe team, waar Amezian zelf ook in speelt, kan nu gelijk de stap naar de topklasse maken. Maar het team heeft nog meer ambities: ze willen de eredivisie in.

,,Ik had al langer het plan gemaakt met een paar vrienden om een zaalvoetbalteam te beginnen. In Bergen op Zoom is er al lang geen zaalvoetbalteam op een hoog niveau geweest, maar ik wist gelijk dat we echt wel een aantal goede spelers hebben die de stad op de kaart kunnen zetten. Met die kern wilden we een team vormen maar dat plan bleek best wel duur te zijn. Toen ZVVR/Metsj Point uit Roosendaal van die plannen hoorde is er een overname tot stand gekomen.” De ploeg speelt nu nog onder de naam van de Roosendaalse vereniging, maar dat zal volgend seizoen officieel veranderen in Futsal Team Bergen op Zoom.

‘Heel hard werken’

Toen de overname geregeld was, kon Amezian aan het team gaan bouwen. Hierbij kreeg hij veel hulp van zijn vriend Gianni Tiebosch. ,,Gianni komt zelf uit Etten-Leur en hij kende daar ook nog een paar goede zaalvoetballers. Hij helpt mij met veel andere zaken binnen de club en daarnaast spelen we ook samen in het team.” Niet alleen deze twee spelers, maar de hele selectie is erg hecht volgens Amezian. ,,We houden allemaal heel erg van voetballen en vanuit die passie zijn wij allemaal goed bevriend. Iedereen is nauw betrokken geweest bij het opstarten van onze club en daardoor willen we er allemaal heel hard voor werken om ons doel te bereiken.”

Quote Het is zeker realis­tisch om volgend jaar in de topklasse gelijk weer voor het kampioen­schap te gaan Bilal Amezian

Het belangrijkste doel van Amezian was om Bergen op Zoom op de kaart te zetten in het zaalvoetbal, maar ook om de sport meer onder de aandacht te brengen in de stad. Hij ziet dat de toeschouwersaantallen nu al toenemen. ,,Als wij thuis spelen zit de tribune de laatste tijd altijd vol. Zelfs bij een aantal uitwedstrijden is er een groepje dat meegaat om ons aan te moedigen. Het is een groeiende sport en we zien dat de waardering bij ons in Bergen op Zoom steeds groter wordt.”

Met het kampioenschap binnen handbereik durft Amezian ook al verder vooruit te kijken. ,,Uiteindelijk willen we met dit team in de Eredivisie gaan spelen. Het is dan zeker ook realistisch om volgend jaar in de topklasse gelijk weer voor het kampioenschap te gaan. Wij als spelers zijn er zeker klaar voor, maar we moeten er nog voor zorgen dat we als club ook klaar zijn voor promotie naar de eerste divisie. Op dat niveau moeten er wat meer achtergrondzaken, zoals de financiën bijvoorbeeld, geregeld worden en daar hebben we momenteel nog niemand voor. Uiteindelijk willen we die stap wel gaan maken zodat we snel richting die Eredivisie kunnen.”