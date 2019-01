Stuntje van Sprundelaar Kay de Zwart bij NK driebanden

overzicht Van jongste wereldkam­pi­oen tot 100 profzeges: een greep uit de mooiste overwinnin­gen van Van der Poel

7 januari Pas 23 jaar is hij en nu al heeft Mathieu van der Poel honderd profzeges in het veldrijden op zijn naam staan. Vier jaar had hij ervoor nodig om deze bij elkaar te sprokkelen. Ter vergelijking: wielerlegende Sven Nys behaalde er in twintig jaar 292.