Strijpse Kampen terug in ELE Rally: ‘Mooi dat ie er weer in zit’

ELE RallyDe ELE Rally keert zaterdag 9 oktober terug naar de Strijpse Kampen. Voor titelverdediger Bob de Jong is het die dag erop of eronder. ‘Het is ieder geval mooi dat die klassementsproef er weer inzit.’

Nu ook het rallyleven in Nederland weer een beetje tot leven komt, kan eindelijk ook de 56ste editie van de ELE Rally gereden worden. Zaterdag 9 oktober gaat het evenement om 12.00 uur van start op het Kerkplein in Son. De winnaar wordt daar diezelfde avond rond de klok van 22.30 terug verwacht.

De organisatie liet gisteravond tijdens een perspresentatie in Son weten vooral ook blij te zijn met het feit dat klassementsproef de Strijpse Kampen na vier jaar afwezigheid weer terug is in het evenement. De special stage op het militaire oefenterrein nabij het vliegveld wordt drie keer gereden, maar is niet toegankelijk voor het publiek. Strijpse Kampen is voor de deelnemers in ieder geval een openingsproef om U tegen de zeggen. ,,Het is mooi dat ie terug is”, zegt titelverdediger Bob de Jong.

Voor de in Essen wonende Brabander is het ook de aftrap van een wedstrijd die beslissend is voor zijn verdere verloop van het seizoen. ,,Als ik in de ELE een goed resultaat scoor, ga ik vol door voor het kampioenschap. Zo niet, dan zet ik er voor dit jaar een punt achter.”

De Hyundai i20 R5-rijder wil er maar mee aangeven dat corona er ook voor de rijders behoorlijk heeft ingehakt. ,,Je kunt niet zo maar wat gaan rijden. Je moet je sponsors wel wat te bieden hebben.”

De Jong reed dit jaar al twee wedstrijden. Hij won de GTC Rally in West-Brabant en finishte twee weken geleden met een minimale achterstand van twee seconden als tweede in de Hellendoorn Rally. In de ELE Rally krijgt hij voornamelijk af te rekenen met nieuwkomer Gert-Jan Kobus, die een R5 Skoda Fabia rijdt. Ook Kevin van Deijne gaat in zo’n machine van start. Een vierde grote kanshebber, Jim van den Heuvel komt in actie in een R5 VW Polo.

In totaal rollen er zaterdag zo’n tien R5-wagens van het startpodium. Het zijn na de de meest competatieve wagens voor de privérijders.

Reikhalzend wordt 9 oktober ook uitgekeken naar het ELE-debuut van Jari van Hoof, de zoon van good-old Piet van Hoof. Hij gaat van start in een Opel Adam. Veel wordt ook verwacht van thuisrijder Michiel Becx, die een R4 VW Polo heeft laten klaarmaken bij Hans Weijs.

Voor de toeschouwers zijn de proeven in Oerle/Wintelre, Sint Oederode en Son/Ekkersrijt wel toegankelijk. Net als het serviceterrein dat is verplaatst naar Aquabest.