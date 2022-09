Strijd om de beachvolleybalkroon bij King of the Court: ‘Ik verwacht veel spektakel’

Wie kronen zich dit weekend tot beachvolleybalkoning en -koningin op het Kasteelplein in Breda? Het Nederlands kampioenschap King of the Court strijkt dit weekend neer in Breda. Er is eveneens een plek op het Europees Kampioenschap te verdienen. ,,Iedere speler wil daar bij zijn.”

Voor de derde keer wordt het beachvolleybaltoernooi King of the Court in Breda gespeeld. Waar het de eerste twee edities om een op zichzelf staand evenement ging, is er deze jaargang een nationale toer. Tom van Steenis, woordvoerder van organisator Sportworx legt uit: ,,We zijn de afgelopen weken in Rotterdam en Zutphen geweest. Dat zou je als de voorrondes kunnen zien. Tijdens het evenement in Breda wordt om de nationale titel gestreden. Ik verwacht veel spektakel.”

,,Want je weet bij deze vorm nooit wie er wint”, vervolgt Van Steenis. ,,Er zijn meer externe factoren en voor het publiek is het heel gaaf om te zien, omdat er heel veel tegelijkertijd gebeurt.”

Klok

Tijdens het King of the Court kan er aan één kant van het beachvolleybalveld gescoord worden. Het duo aan die kant kan punten verdienen. Wanneer er een punt verloren wordt, moet het duo het veld ruimen voor een ander duo. ,,En het is een race tegen de klok, want na vijftien minuten valt het duo met de minste punten af, tot de finale”, legt Van Steenis uit. Om in de finale hetzelfde spelconcept te handhaven staan er drie teams in de finale, die steeds moeten wisselen na een verloren punt.

Doordat het NK in Breda aan het einde van de zomer op het programma staat, zijn er een aantal absolute toppers afwezig. ,,Het is een heel erg lange zomer geweest voor sommige beachvolleyballers", vertelt Van Steenis. “Die nemen een week rust om volgende week op het EK fit te zijn.”

De geboren en getogen Bredase zussen Emi en Mexime van Driel moeten om die reden verstek laten gaan in hun thuisstad.

Favorieten

Een van de toppers die wel in Breda deelneemt is Katja Stam, deze zomer nog eerste op de world ranking en vorig jaar actief op de Olympische Spelen in Tokio. In Breda neemt zij geen deel met haar vaste partner Raisa Schoon, maar met Wies Bekhuis. Stam en Bekhuis zijn de favorieten voor de nationale titel.

Bij de heren vormen Thijs Nijeboer en Mart van Werkhoven het te kloppen duo. ,,Mart is Nederlands kampioen en in Zutphen stonden ze al in de finale”, vertelt Van Steenis.

,,Ondanks de afwezigheid van enkele toppers is er toch een hartstikke mooi deelnemersveld. Daar zijn we heel erg blij mee”, benadrukt Van Steenis. ,,Het is misschien niet het ideale weekend op de kalender voor de spelers, maar de stad Breda heeft ook een agenda waar we rekening mee moeten houden. Voor spelers is dat soms lastig, want die moeten kiezen tussen een mooi buitenlands toernooi en een NK, maar er zijn maar een beperkt aantal weekenden op de kalender beschikbaar.”

De organisatie is maar wat blij dat Breda gastheer voor het evenement wil zijn: ,,Vorig jaar nam ik zelf nog deel en het was een fantastisch toernooi. De locatie is prachtig, de sfeer in de stad heel gemoedelijk en het Kasteelplein vol”, is Van Steenis lovend.