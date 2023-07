Stratenlopen steeds aantrekkelijker voor vrouwen, ook ‘girlpower’ tijdens sterk bezette Chaamloop

Wedstrijdsecretaris Adrie van Dongen heeft het antwoord. ,,Ik hou al jaren de statistieken bij en constateer dat steeds meer loopsters de angst overwinnen om mee te doen. Met name op de vijf kilometer zaten we bij de voorinschrijving op 45 procent. Over de hele linie komen we dit jaar uit op een verhouding mannen – vrouwen van 70 – 30. Ik loop al lang mee en weet nog goed dat er in het verleden bijna nooit meer dan 10 procent van de sporters vrouw was. Dit jaar heb ik op onze website het aantal van 45 procent bewust groot afgedrukt. Het blijkt stimulerend te werken, want mijn eigen meisjesteam van VV Bavel doet nu ook gewoon mee.”

Op de vijf kilometer was zaterdag duidelijk zichtbaar dat stratenlopen niet langer een mannenaangelegenheid is. Ook de snelste vrouw, Nikki van Gool, constateerde dit. ,,Het aantal neemt toe omdat er juist veel plezier is rond deze loopjes. Ik doe voornamelijk baanatletiek en dan focus je erg op tijden. Hier is de sfeer veel relaxter en durven vrouwen eerder mee te doen.”

Ook de plaatselijke Daisy van Lil gaf na haar loop aan dat er duidelijk een stijgende lijn is waar te nemen. ,,Aan de overkant van de weg staan acht vriendinnen me met een glas in de hand toe te juichen. Ik weet zeker dat ik volgend jaar een aantal van hen kan overtuigen om zelf mee te lopen.”

Verslaafd

Op de halve marathon won, net als verleden jaar, de Vlaamse Sofie Geerts ,,Nu ben ik dankzij haar wel vijf minuten rapper”, jubelde de Belgische die na 1 uur 28 minuten binnenliep. Die ‘haar’ die ze bedoelde heet Chantal van Outheusden. De atlete van Sprint kwam even later ook in 1 uur 28 over de meet. Eerder dit jaar verraste de Bredase hardloopster met een ‘bronzen’ 3 uur 7 minuten op de hele marathon.

,,Vanaf mijn vijftiende loop ik al hard. Eerst sprint en vooral horden, waar ik ooit zesde van Nederland werd. Door de corona ben ik verslaafd geraakt aan langere afstanden en heb ik op mijn 48ste bijna alle records gebroken. In mijn trainingsgroep stimuleren de vrouwen elkaar om wedstrijden te doen. Mede hierdoor stijgt het aantal deelneemsters.”

Bij de mannen was juist de 10 kilometer ijzersterk bezet. Luuk Maas won deze afstand in 29,52 minuten. Hij bleef in de laatste rechte lijn onder meer zijn maatje Björn Koreman voor.