Strafcornerman Teun Beins van Oranje-Rood is klaar voor het grote werk

Stiekem maakte zijn hart een vreugdesprongetje toen afgelopen maart een streep ging door de Olympische Spelen van 2020. Met de verplaatsing van de Spelen naar volgend jaar zijn de kansen op een olympische selectie voor Teun Beins aanzienlijk gegroeid. De 21-jarige verdediger wist begin dit jaar al dat ‘Tokio 2020' voor hem uit beeld was. Hoe anders is de situatie nu. Afgelopen week werd bekend dat Beins door bondscoach Max Caldas is opgenomen in de 25-koppige trainingsgroep van het Nederlands team.

,,Ja tuurlijk was ik blij toen bekend werd dat de Olympische Spelen een jaar verplaatst werden. Ik ben straks een jaar ouder en heb een nieuwe rol bij Oranje-Rood, dus dat biedt kansen”, zegt de viervoudig international voorafgaand aan zijn clubtraining.

Neo-international

Over zijn nieuwe rol gesproken: in het seizoen 2020-2021 moet de sterke verdediger uit het West-Brabantse Teteringen echt opstaan. Na het vertrek van strafcornerkoning Mink van der Weerden bij Oranje-Rood is Teun Beins de aangewezen man om aan te leggen vanaf de kop van de cirkel. Sinds zijn komst naar Eindhoven in de zomer van 2016 heeft Beins niet één strafcorner mogen nemen in de competitie. Altijd stond Van der Weerden in het veld. Nu krijgt de neo-international eindelijk de kans om zijn specialisme verder te ontwikkelen.

,,Sinds mijn dertiende ben ik al met de strafcorner bezig. Natuurlijk is het zonde dat ik de afgelopen jaren in wedstrijdverband niet heb gepusht, maar ik heb in de trainingen zoveel geleerd van Mink. Zoals versnellingen in de push en het meenemen van de bal. Maar in een wedstrijd is een strafcorner nemen heel wat anders dan tijdens een training. Denk alleen al aan de uitlopers en de verdediging.”

Volledig scherm Teun Beins wordt gezien als één van de toekomstige leiders van Oranje-Rood. © Frank Laracker / DCI Media

Druk

En dan hebben we het nog niet over de druk die nu op de brede schouders van Beins ligt. ,,Daar wil ik niet te veel mee bezig zijn. Natuurlijk zal de druk toenemen als ik straks vijf keer op rij niet scoor uit een strafcorner. Dan moet ik naar mezelf kijken. Maar goed, dit is mijn eerste jaar als strafcornerman van Oranje-Rood en ik wil mezelf niet te veel druk opleggen”, zegt Beins.

Ook zijn strafcornertrainer Toon Siepman waakt voor te hoge verwachtingen. ,,Het kan wel een paar jaar duren voordat Teun met zijn push de snelheden haalt van de topjongens. Die zitten op zo’n 120 kilometer per uur en Teun haalt nu een gemiddelde van tussen de 107 en 110 kilometer per uur. Teun heeft wel het voordeel dat hij van nature een sterke jongen is. Voor hem is het vooral van belang dat hij meer mobiliteit in zijn heupen krijgt; met een grotere draai kan hij meer snelheid genereren in zijn push”, laat Siepman weten. De strafcornertrainer werkt sinds mei intensief samen met Beins en de twee jonge talenten van Oranje- Rood Sheldon Schouten en Pim Haring.

Voor Beins wordt het dus op meerdere fronten een spannend seizoen. De bijna 22-jarige hockeyer is al bezig aan zijn vijfde seizoen in Heren 1 en ontwikkelt zich meer en meer tot een bepalende speler van Oranje-Rood. Op termijn moet hij uitgroeien tot een van de leiders van de club.

Beins weet zelf als geen ander dat er steeds meer van hem verwacht wordt. ,,Door het vertrek van ervaren krachten als Mink en Benjamin Stanzl moeten nu nieuwe jongens opstaan. Ik voel die verantwoordelijkheid zeker. De tijd dat ik me kon verschuilen achter de grote namen is voorbij.”