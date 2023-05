Stan Schipperen scherpt parcoursrecord aan in bochtige Kaaienloop, maar hoe loop je een goede bocht?

De Oosterhoutse Kaaienloop is het parcours met de meeste bochten van de regio. In iedere omloop van 2500 meter moet je 26 keer de rechte lijn verlaten. Dus als je die Kaaienloop wil winnen, dan kan je die bochten maar beter goed nemen. Hoe doe je dat?

Ondanks het bochtige parkoers wordt er ieder jaar hard gelopen in Oosterhout. Zo ook zaterdagavond. Tijdens de 20ste uitvoering van de Kaaienloop vloog Stan Schipperen naar een nieuw parcoursrecord. Hij had schijnbaar nauwelijks last van al die wendingen. De toploper uit Raamsdonksveer gaf binnen het kwartier na de start van de vijf kilometer zelf het antwoord op de vraag: hoe loop je een snelle bocht?

,,Het is een kwestie van techniek. Ik train er niet specifiek op, maar ben me wel bewust dat dit anders is dan een rondje met vier keer linksaf slaan. Mijn voordeel is dat ik relatief klein ben en een efficiënte loopstijl heb. Toch denk ik dat ik zonder al dat remmen zo’n twintig tellen sneller had kunnen zijn.”

Dat zou dan helemaal een toptijd hebben opgeleverd. Schipperen volbracht de race nu in 14,41 minuten. Dat is drie tellen rapper dan het oude record van zijn loopmaat Björn Koreman. ,,Ik wist dat hij dit record hier had gelopen en wilde daar graag onder duiken. Dit geeft vertrouwen voor mijn hoofddoel van 2023, de EK in Finland. Daar wil ik, zonder bochten, een snelle 10.000 meter op de baan gaan lopen”, vertelde de winnaar vlak voordat hij nog vier kilometer ging trainen.

Volledig scherm Stan Schipperen © Wouter Schelvis

Schoenenwissel

Op de 10 kilometer werden maar liefst 104 bochten genomen. De winnaar van deze afstand werd Pawel Wojcik. Hij versloeg in de slotfase Marcel Laros. Beide lopers doken onder de grens van 34 minuten. Laros, al jaren deelnemer aan de Kaaienloop, legde uit hoe hij de bochten zo hard mogelijk kon nemen. ,,Gisteravond liep ik de Ronde van de Biesbosch. Een tien kilometer zonder scherpe bochten. Daar koos ik voor mijn loopschoenen met een dikke hiel als schokdemper. Als je op die schoenen deze bochten in Oosterhout zou aansnijden, zou het lijken of je op marshmallows loopt. Vandaar dat ik vanavond een ander merk heb aangetrokken.”

Waar de meeste deelnemers na afloop hun tijden relativeerden aan plotse warmte en de gewraakte bochten, was de snelste vrouw juist in haar nopjes met dit rondje. Laurey van den Berge (34) won de lange afstand in een keurige tijd van 37,37 minuten. ,,Vervelend, wel nee, ik vond het heerlijk. Vooral die eerste ronde. Ik snij de bocht telkens lekker scherp aan en ga direct na de bocht weer ontspannen.”

Gerard van Eijnatten hoorde alle verhalen aan. Na 20 jaar geeft de organisator het stokje over. ,,Mooi om met een deelnamerecord van 1000 lopers te stoppen. Ieder jaar liep ik hier ook, maar dan met een wieltje om het parcours te meten. In 2024 duik ik het voor het eerst zelf de bochten in.”

Volledig scherm Laurey van Berge © Wouter Schelvis