Stan Godrie juicht niet, maar wint wel

Fitte Ralf Seuntjens verrast publiek tijdens Haagse Beemden­loop op vijf kilometer

20:18 Niet de winst van Rens van Hooydonk en Birgit Dekkers over 15 kilometer was het gesprek van de dag. Ook ging het na afloop niet over de zeges van Huub Maas en Elke Wouters op de 10 kilometer door de natuur van de Haagse Beemden. Nee, de verrassing van de dag was de flitsende finish op de kortste afstand van de dag van Ralf Seuntjens.