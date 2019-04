Stadsderby gaat om plaats in eerste divisie

hockey Et­ten-Leur pakt volle buit tegen Pollux, Warande-he­ren pakken eerste punten van 2019

31 maart De mannen van hockeyclub Etten-Leur handhaven zich in de subtop van de eerste klasse B na een 2-1 zege op Pollux. De winst kwam weliswaar moeizaam tot stand, maar was op basis van de kansenverhouding wel verdiend. Etten-Leur is met de winst geklommen naar de vijfde plaats in de stand. De hockeyers van Breda hebben ruim weten te winnen in en tegen Venlo. Daarmee stijgen ze in de overgangsklasse A en komt de ploeg op één punt van de tweede plaats. De mannen van Warande pakten hun eerste punten van 2019.