Squasher Tessa ter Sluis uit Sint Willebrord na tweede plek op NK: ‘Top 20 van de wereld is het doel’

Met een bezweet en opgeheven hoofd verliet ze afgelopen zondag de baan na een 3-1 nederlaag in de finale van het NK squash. Tegenstander Milou van der Heijden was zeker geen vreemde voor Ter Sluis, want dit was de vierde finale die de twee tegen elkaar speelden.

De eerste won Ter Sluis, maar de finales die toen volgden werden allemaal verloren. ,,Van die drie finales die ik verloren heb was dit mijn beste, ik kijk absoluut tevreden terug op het NK”, vertelt Ter Sluis. De uitslag van de finale is ook een representatie van hoe de dames gerangschikt zijn op de wereldranglijst, met Ter Sluis dus als tweede beste Nederlandse vrouw. ,,Ik ga natuurlijk voor plek een, ik zie de strijd met Milou als een gezonde rivaliteit.” Ook in het nationale team komen de twee elkaar tegen.

Crowdfunding

,,Meestal gaan er met het nationale team vier vrouwen mee op reis naar toernooien”, vertelt de in Sint Willebrord opgegroeide Tessa ter Sluis. ,,Mijn mooiste moment met het nationale team is ongetwijfeld het WK van 2017 in Parijs.” Er was vanuit de squashbond geen geld beschikbaar om deelname aan het toernooi te financieren, dus moesten de speelsters een andere manier vinden om het geld bij elkaar te krijgen. ,,We zijn een crowdfundingsactie gestart en konden op die manier toch gaan, dat was echt geweldig.”

Buitenland

Gemiddeld speelt Ter Sluis zo’n twaalf toernooien per jaar, vaak in het buitenland. Zo ook nu. Vanuit haar hotelkamer in het zonnige Gibraltar vertelt ze over haar ambities tijden het Gibraltar Open dat woensdag van start ging. Ter Sluis is de hoogst gerangschikte vrouw die meedoet aan het toernooi. ,,Ik wil mijn vorm van het NK doorzetten en niet op het resultaat focussen, dat ging afgelopen weekend ook erg goed.”

Quote Ik train nu zes dagen per week en daarnaast geef ik ook nog les in Breda Tessa ter Sluis

Druk leven

Niet alleen in het buitenland, maar tot 2015 was ze ook in Nederland veel tijd kwijt met het reizen. Toen ze van Sint Willebrord naar Den Haag verhuisde was ze beter in staat om te trainen én trainingen te geven. ,,Ik train nu zes dagen per week en daarnaast geef ik ook nog les in Breda.”

Al op haar achtste werd ze door haar moeder meegenomen naar de squashbaan en sindsdien is ze verliefd op de sport. ,,Ik moet ook prioriteiten stellen. Ik probeer zoveel mogelijk tijd vrij te maken voor familie en vrienden, maar ik sla geen trainingen over voor een avondje stappen.”

Naast het feit dat ze Nederlands beste vrouwelijke squasher wil worden, heeft Ter Sluis ook internationale ambities. ,,Op de korte termijn wil ik tot de beste vijftig van de wereld behoren, en op de lange termijn de beste twintig. Ik heb er vertrouwen in”, aldus Ter Sluis, de nummer 62 van de PSA-ranking.