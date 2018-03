Sprundelse tafeltenniskampioen gaat voor titelprolongatie

Als klein jongetje begon Gommers zijn sportcarrière in de f'jes van SV Spundel, maar al snel had de keeper al door dat voetbal niets voor hem was. "Ik had goede reflexen als doelman, maar een teamsport zag ik niet zitten", zegt hij lachend. Tafeltennissen bij Tanaka in Etten-Leur bleek een perfect alternatief. Zijn talent werd al snel ontdekt en na de basisschool combineerde de Sprundelaar zijn tafeltenniscarrière met een topsportschool in Rotterdam. Na Sylla Schiedam en Taverzo in Zoetermeer komt Gommers nu uit in de eredivisie in België, waar de Nederlands Kampioen een druk leven heeft. ,,Ik ga achttien uur per week naar school in Leuven en heb veel huiswerk. Daarnaast train ik minimaal twintig uur per week en ben ik als Nederlands International veel in het buitenland."



Michael van Gerwen, Max Verstappen en Rajko Gommers zijn in Nederland alle drie de beste van Nederland in hun tak van sport. Maar wie denkt dat de Sprundelaar net als de darter en coureur door het leven gaat als beroemdheid, heeft het mis. De Nederlands kampioen tafeltennis reist altijd met de trein (tweede klas) en woont in Leuven op kot met vijf anderen in een typisch studentenhuis. ,,Binnen de tafeltenniswereld word ik herkend, maar anderen lopen me op straat zo voorbij", zegt hij nuchter. ,,En terwijl mijn huisgenoten om 04.00 uur na het stappen luidkeels karaoke zingen, draai ik me in mijn kleine kamertje lachend om en probeer door te slapen. Hier in Leuven kun je heel goed uitgaan, maar ik ben niet zo'n feestbeest. Vanaf kleins af aan staat mijn leven in het teken van tafeltennis. Ik train veel, eet gezond en pak op tijd mijn rust. Ik ben gewend aan dat ritme."