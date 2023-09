Sprinter Joris van Gool gooit roer met het oog op Parijs radicaal om: ‘Ik ga weg uit Papendal’

Iets minder dan een jaar voor de Olympische Spelen gooit sprinter Joris van Gool het roer radicaal om. ‘Ik ga weg uit Papendal’, zegt de 25-jarige atleet uit Rijen. Bij de Britse coach Marvin Rowe hoopt hij zijn carrière nieuw leven in te blazen. ‘Onder de tien seconden duiken is nog altijd mijn droom.’

‘Het moet allemaal anders’, verzuchtte Joris van Gool een jaar geleden na afloop van zijn mislukte EK. Weer een jaar later blijkt de tijd - letterlijk - nog altijd stil te staan voor de olympiër die zowel indoor (60 meter) als outdoor (100 m) de nodige nationale titels achter zijn naam heeft staan. Zijn pr op de 100 meter (10,16) dateert al van voor corona.

En dus neemt Van Gool een jaar voor de Olympische Spelen in Parijs een nog rigoureuzer besluit. ,,Ik ga weg uit Papendal”, laat hij weten. ,,Ik ga me in Engeland aansluiten bij de groep van Marvin Rowe. Op die manier hoop ik nieuw leven in de brouwerij te brengen. Het moet in ieder geval over een andere boeg. Ik moet de zaken beter voor elkaar zien te krijgen, wil ik nog onder de 10 seconden duiken. Want dat is nog altijd mijn droom en het maakt het een stuk gemakkelijker om je te kwalificeren voor de grote toernooien.”

Vertrouwde wereld

Aansluiten bij Rowe betekent voor Van Gool geen stap in een nieuwe wereld. ,,Voor ik op Papendal trainde, heb ik me met mijn (toenmalige) coach Marian Olyslager al een aantal keren aangesloten bij zijn groep. Ik ben al die jaren goed contact met hem blijven houden. Het gevoel met hem is goed en hij heeft inmiddels een succesvolle groep met snelle jongens om zich heen opgebouwd.”

Het vertrouwde nest op Papendal verlaten is eveneens een gevoels- en sporttechnische kwestie. ,,In Jip en Janneke-taal is dat lastig uit te leggen aan een leek”, besefte Van Gool. De veranderingen die hij afgelopen jaar wilde doorvoeren werden in ieder geval grotendeels gedwarsboomd door de veranderingen binnen de technische staf. ,,Dan krijg je te maken met drie andere coaches in een jaar.” Dat zijn volgens hem te veel veranderingen voor iemand die juist gebaat is bij een constante lijn in zijn trainingsaanpak.

Of hij de laatste tijd soms ook heeft getwijfeld aan zichzelf? ,,Niet zozeer aan mezelf. Meer aan de manier waarop ik aan het werken was. Het is niet weg. Het vergt wel een bepaalde manier van werken om tot resultaten te komen.”

Parijs is nog ver?

Van Gool gooit het roer om minder dan een jaar voor de Spelen. Is Parijs voor nog ver. Of juist niet. ,,Omdat moment is het nog ver. Over drie maanden niet meer.”

Heeft het vertrek uit Papendal ook gevolgen voor zijn plaats in de 4x100 estafetteploeg? ,,Niet als ik naar Laurent Meuwly luister”, denkt Van Gool. Volgens de bondscoach moeten de atleten er voor zorgen zo snel mogelijk te zijn en is het zijn taak om het snelste team op te stellen. ,,Dus als ik snel ben, zit ik er gewoon bij.”

Voor sommige atleten is de estafette (4x400, 4x100) de grootste kans geworden om de Spelen te halen en daar ook succesvol te zijn. Heeft dat Van Gool toch niet tegengehouden om naar Engeland te gaan en vol te gaan voor de centrale trainingen op Papendal? ,,Nee dus. Het is waar dat de estafette meer kansen biedt, maar zo denk ik niet. Ik doe dit voor mezelf. Ik ben nog altijd die jongen die vanuit de 60 meter indoor bezig is mijn sprint en snelheid uit te bouwen naar de 100 meter. Als ik het gevoel heb ik daarbij niet op eigen kracht de olympische 100 meter kan halen, zou ik deze sport nu niet meer doen.”

Van Gool verhuist nog niet direct naar Engeland. Hij begint in Rotterdam te werken met de schema's van Rowe bij de trainingsgroep van Marian Olyslager.

