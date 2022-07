Sprinruiter Jochems relativeert nipte tweede plek in Rotterdam: ‘De beste hoort te winnen, voor mij was het even shit’

Actief zijn op vijfsterrenniveau en met de paarden de hele wereld over reizen naar de grootste en meest fantastische concoursen. De droom van springruiter Kevin Jochems (26) lijkt werkelijkheid te worden, met zijn tweede plaats op het CHIO in Rotterdam van vorige week.

In binnen- en buitenland bouwde springsporttalent Kevin Jochems, afkomstig uit Achtmaal, al een indrukwekkende palmares op. Met als hoogtepunten overwinningen in de monumentale Grand Prix-wedstrijden van Hickstead en Dublin en de wereldbekerwedstrijd van Oslo. Vorig weekeinde kwam daar op het CHIO van Rotterdam nog een tweede plaats bij in de Grote Prijs. Via een spectaculaire barrage met een paard dat debuteerde op vijfsterrenniveau: de kleine maar gretige dertienjarige schimmelruin Cornetboy.

De aanloop naar CHIO Rotterdam was kort. Twee maanden hadden paard en ruiter om elkaar te leren kennen. ,,We begonnen met 1.40 m-wedstrijden. Daarna steeds iets hoger. Het bleef goed gaan en zo stonden we in Rotterdam opeens op het hoogste niveau. Cornetboy voelde in de eerste ronde beter aan dan ooit tevoren. Dat gaf veel vertrouwen voor de barrage.”

Quote Een paard op niveau wordt verkocht. Zo werkt dat. Kevin Jochems

Veertien combinaties reden die barrage. Zeven daarvan bleven opnieuw foutloos. Toen de Fransman Julien Epaillard op de ‘hot seat’ kon plaatsnemen leek het pleit beslecht. ,,Dat is de snelste ruiter ter wereld”, wist Jochems die even later nog een fractie sneller bleek te kunnen.

Tien seconden shit

Het barrage-venijn zat in de staart. Het kwam van de Ier Daniël Coyle. ,,Daniël is een snelle jongen met een langzaam paard, maar hij reed een knappe barrage met alle mogelijke risico’s”, zo analyseerde Kevin. Hij werd met een halve tel verschil geklopt. ,,De beste hoort te winnen. Voor mij was het even shit. Tien seconden teleurstelling. Daarna stond er al een massa enthousiast publiek om me heen.”

Jochems ligt zo op schema voor zijn droomscenario. Eén ding mankeert nog. Als een paard op niveau is, dan wordt het verkocht. Na Hickstead en Dublin vertrok Captain Cooper en na Oslo wisselde Turbo Z van stal. Nu is Cornetboy nog van de Japanse Karen Polle en de Belg Axel Verlooy. Maar voor hoe lang nog? ,,Hij is voor de verkoop”, weet Jochems. ,,Een paard op niveau wordt verkocht. Zo werkt dat. Er zou iemand langs moeten komen met de boodschap ‘hier heb je er een paar, houdt ze maar’. De praktijk is dat ik een paard nooit langer dan een jaar rijd. Zou dat drie of vier jaar zijn, dan zou je nog andere dingen kunnen bereiken.”

Quote Dat doe ik graag. Het is mijn werk en tegelijker­tijd mijn hobby Kevin Jochems

Dit jaar hoopt Jochems nog een paar landenwedstrijden te kunnen rijden. ,,Het contact met bondscoach Jos Lansink is heel goed. Hij weet ongelooflijk goed te communiceren met zijn ruiters en hij heeft een heel goed plan.”

Werk en hobby

Jochems is met vijftien paarden en drie medewerkers neergestreken bij de WP Stables nabij de Lilse Bergen. ,,Volledig zelfstandig. Met ook wat handel en lesgeven, maar daar is weinig tijd voor. Met enkele jongens zijn we ook een online veiling aan het opzetten.” In Knokke moet hij dit weekeinde met zes paarden in de ring. Zijn droom achterna. ,,Maar dat doe ik graag. Het is mijn werk en tegelijkertijd mijn hobby.”

Volledig scherm Kevin Jochems kwam een halve tel tekort voor de overwinning in Rotterdam. © ANP