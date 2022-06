Springruiter Moerings in topvorm naar CHIO Rotterdam: ‘Het vertrouwen gaf stalen zenuwen’

In het Equestrian Park in Geesteren zorgde Moerings voor een huzarenstukje. In de Grote Prijs met een internationale topbezetting haalden slechts drie van de achtenveertig combinaties de barrage. De Duitse Nina Piasecki begon met twee springfouten. Wessel Hoekstra (22), onlangs winnaar van de Grote Prijs van Eindhoven, kreeg vervolgens vier strafpunten aan de pantalon.

Bas Moerings hield in dat pittige, technische barrageparkoers van de hand van de Duitse ‘architect’ Stefan Schäfer als enige de nul vast. Zo voorzag Moerings zijn eerste internationale Grand-Prix-zege op drie sterrenniveau van een gouden randje. In de aanloop naar het CHIO van Rotterdam kijkt hij trots terug.

Stalen zenuwen

,,Fantastisch. Een dag later dringt het allemaal pas echt tot je door. Spannend was het zeker. Zelfs met een paard als Ipsthar", vertelt Moerings over een van zijn toppaarden. ,,De druk om foutloos te blijven was groot. Maar het vertrouwen was er en dat gaf stalen zenuwen. Van mezelf ben ik ook redelijk koelbloedig. Dat hielp me.”

Het mooiste moment na de Twentse hoofdprijs? ,,Samen met Ipsthar op stal. Afzadelen, wat praten met hem en gewoon lekker bij hem staan. Het lijkt alsof hij precies weet wat er aan de hand is.”

Door kenners wordt de negenjarige zelf gefokte KWPN-hengst een ‘wereldpaard’ genoemd. ,,Ik ben ervan overtuigd dat hij op het hoogste niveau mee kan”, weet Moerings. Met dat hoogste niveau, vijf sterren, maakt Ipsthar nu in Rotterdam kennis. ,,De hengst is relatief jong maar hij pakt alles gemakkelijk aan. Hij heeft nu een mooie leeftijd om richting de 1.50 m – 1.60 m parkoersen te gaan.”

Volledig scherm Roosendaal - 20220620 - pix4profs/petervantrijen ruiter Bas Moerings © peter van trijen/pix4profs

Esther-bloed

Ipsthar stamt uit de bekende Esther-lijn waarmee zowat de complete sportstal van de familie Moerings is opgebouwd. Achttien sportpaarden staan daar momenteel. Bijna allemaal met Esther-bloed in de aderen. ,,Ze hebben bijna menselijke trekjes” legt Moerings uit. ,,Slim, handig en goudeerlijk. Uitzonderlijk atletisch ook.” Karakterbeesten. De Roosendaalse ruiter won in Geesteren niet alleen een gloednieuwe BMW, hij maakte en passant de best mogelijke reclame voor Ipsthar als dekhengst.

Hij plaatste de tweevoudige nationale hengstencompetitie-winnaar, waarvan een vijftigtal veulens worden verwacht, in de fokkerij-etalage. Moerings reed zich ook extra in de kijker bij bondscoach Jos Lansink. ,,Dat speelde wellicht ook mee voor mijn deelname in Rotterdam”, vertelt Moerings. ,,Ik vind het een goede zaak dat hij ook de jeugd zulke kansen geeft. Ik ben er trots op in Rotterdam te mogen rijden. Ik ga er zonder grote verwachtingen naartoe maar wél met veel goede hoop.”