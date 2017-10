Springruiter Lips pakt Nederlandse eventing-titel

Zijn strijd was zwaarder dan alle Touren die hij nooit reed

7 oktober Deze column gaat over Wim. Mijn vriend Wim. Vroeger was ik ervan overtuigd dat Wim minstens twee keer de Tour de France zou gaan winnen. Of Wimbledon. Of de Europacup. Welke sport wij ook gingen doen als jonge tieners, Wim was altijd beter dan ik. We fietsten, we voetbalden, we tennisten en we speelden biljart. Wim won altijd. Oneerlijk, vond ik het destijds.