Springfield overklast De Hazenkamp, nederlagen voor Keep Fit'70 en Juliana

EERSTE KLASSE E Juliana - RWA 20-21. ,,Het tempo zat er goed in", vertelt Juliana-trainer Arthur Snijder. ,,We speelden goed, maar kwamen net iets te kort. Ik ben wel trots op het team."

DERDE KLASSE K Scheldevogels - Zaamslag 16-19. Scheldevogels had te weinig scorend vermogen om Zaamslag na rust in te halen. ,,Een scoreloze periode van 10 minuten deed ons de das om", aldus trainer Nico van Krunckelsven.

TOGO - DSO 16-11. ,,We waren aan het zoeken, maar speelden lange aanvallen en hadden de wedstrijd in handen", meldt DSO-trainster Mandy Wigant. Na rust kon het team niet meer in de wedstrijd komen. "Duur, onnodig puntverlies en onnodig."

DERDE KLASSE L

Animo - Keep Fit'70 20-7.

Keep Fit'70 had een slecht korfbalweekend. "We hebben heel veel kansen gemist. Dan kan je niet winnen", vertelt Keep Fit'70-trainer Marco Zeebregts. "Deze week moeten we aan de afronding werken."