Sportcentrum Leysdream stortte in tijdens Draai van de Kaai: ‘Maar er waren geen doden, dus de wedstrijd ging door’

Wielerpelo­ton komt blij en opgetogen naar Woensd­recht: ‘Iedereen wil weer koersen’

8 augustus Eindelijk is het zover. In de polder ten zuiden van Ossendrecht worden vandaag in het kader van de Woensdrechtse Wielerzomer de eerste officiële KNWU-wielerwedstrijden gehouden. Vanuit het hele land komen de renners in groten getale naar de Zuidwesthoek.