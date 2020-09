Sponsornamen in de sport: begrijpelijk, maar soms wel oerlelijk

honkbal Twins ziet duel gestaakt worden in drieluik en klimt naar vierde plaats

16 augustus Met overmacht won Twins de thuiswedstrijd tegen Quick met 9-1 via zeventien honkslagen en elf man die op de honken achterbleven. De uitslag had hoger uit moeten vallen. Een dag later brak het niet kunnen scoren de Oosterhouters op. Nu bleven dertien slagmensen geparkeerd op de honken, werd maar driemaal gescoord en onnodig met 7-3 verloren. Die ene winstpartij is wel goed voor een klim naar de vierde play-off plaats op de ranglijjst.