Speerwerper Jansen jaagt in Jeruzalem op goud: ‘Je telt pas mee als je met de zwaarste speer voorbij 80 meter komt’

Ryan Jansen (17) voert op dit moment de wereldranglijst aan in het speerwerpen voor sporters onder 18 jaar. Dat is een goed voorteken voor de kansen van de Scorpio-atleet komende week. Want dan strijdt van 4 tot en met 7 juli strijdt hij in Jeruzalem op de Europese titels in zijn leeftijdsklasse. ,,Ik ga voor de hoofdprijs.”

,,Over de punt”, roept hij in geheimtaal nadat hij zijn laatste speer ruim 75 meter heeft laten vliegen. Direct komt hij naar de twee trainers die hem bijstaan in zijn sport. Zijn eigen trainer Fred van der Steenhoven en deze avond ook ‘speerwerpprofessor’ Keith Beard. Laatstgenoemde laat Jansen beeldje voor beeldje terugkijken naar zijn opname. Jansen bekijkt de beelden en wil ondanks een al stevige inspanning toch nog graag een worp afleveren.

Geconcentreerd loopt hij aan. De speer wordt weliswaar niet volledig ‘geraakt’, maar de aanloop is perfect. Tevreden verwijdert hij de band om zijn middel en wisselt zijn spikes om voor schoenen. ,,Het gaat erg lekker dit seizoen, de doelen die we gesteld hadden zijn al ruimschoots behaald. Het was een opsteker dat ik al heel vroeg dit baanseizoen de limiet van 71 meter heb geworpen voor deze EK. Daarna ging het in enkele stappen gestaag door via de 75 meter in Hengelo tot mijn recordworp van 76,60 meter tijdens de NK.”

Personal trainer

Jansen, net 17 geworden, leeft voor zijn sport, maar heeft daarnaast voldoende interesses dat dit niet benauwend kan worden. ,,Naast mijn opleiding aan de Johan Cruijff Academie werk ik bij mijn vader in de sportschool. Daar ben ik personal trainer, maar ook pak ik andere taken op die daar nodig zijn. Het is natuurlijk een geweldige omgeving ook voor mijn eigen ontwikkeling”, schetst hij het sportieve deel van zijn werkweek.

Quote Je telt in ons wereldje pas mee als je met de zwaarste speer van 800 gram over de 80 meter komt. Dat gaat mij wel lukken!

Daarnaast is hij ook in staat om naar eigen zeggen ‘te leven als een normale jongen’, dat is inclusief uitgaan met zijn vriendengroep. Dat dan wel vooral in de winter, in de zomer wordt negen tot tien keer getraind samen met een hecht team ondersteuners. Trainer Van der Steenhoven mag dit keer mee naar het EK, waar buiten Jansen ook David Pronk van Sprint en de Scorpio-atleten Juan Zijderlaan en Niels Laros aan meedoen. ,,De Atletiekunie heeft mij aan de ploeg toegevoegd", legt Van der Steenhoven uit. ,,Dat voelt als een beloning voor mijn inzet voor de werpers in Nederland”, meldt de 74-jarige specialist.

Europese top-12

Samen zullen Jansen en zijn trainer in het centrum van de Israëlische hoofdstad verblijven. Maandag is de wellicht al belangrijkste wedstrijd: de kwalificatie. Jansen heeft er vertrouwen in. ,,Als ik de finale haal ben ik al blij, maar ik ga voor de hoofdprijs. De hele top-12 van Europa is aanwezig dus het wordt spannend. Er is een jongen die nog een jaar jonger is dan ik die ook al over de 75 meter komt.”

Op dit moment gooit hij met een speer van 700 gram. ,,Je telt in ons wereldje pas mee als je met de zwaarste speer van 800 gram over de 80 meter komt. Dat gaat mij wel lukken!”