Speerwerpen groot maken in Nederland, daar haalt talent uit Made voldoening uit

Speerwerper Ryan Jansen (18) uit Made wil zijn atletiekdiscipline op de kaart zetten in Nederland. Niet eens per se met zijn eigen prestaties.

Gekkigheid is het woord dat Ryan Jansen in de mond neemt. Ooit meedoen aan de Olympische Spelen is niet zijn doel, gooit het grootste Nederlandse speerwerptalent van dit moment eruit.

,,Dat is voor mij gekkigheid. Ik heb veel liever dat iemand anders dat in Nederland bereikt, dan dat ik het zelf haal. Mijn voornaamste sportdoel is speerwerpen hier groot maken, daar zit voor mij de voldoening in. Wat ik zelf presteer is leuk en helpt daarbij”, zegt de net volwassen geworden Madenaar, die tot het talententeam van de Atletiekunie behoort en vorig jaar brons won op de EK voor atleten onder 18 jaar.

Het is niet dat Jansen het niet in zich heeft om zijn zinnen daarop te kunnen zetten, hij legt simpelweg zijn prioriteiten elders. Hij werkt zo’n dertig uur per week bij Top-Fit, de sportschool van zijn vader Pascal in Wagenberg. Het middels sporten helpen van andere mensen, dat vindt hij pas echt leuk. Speerwerpen is een goede tweede.

De moeite die je ervoor doet, maakt echt het verschil. Het is waar dat discipline talent verslaat Ryan Jansen (18), speerwerper van Scorpio

Zelf zeven dagen in de week trainen maakt van hem echter de beste junior van Nederland op dat atletiekonderdeel. ,,Ik heb er heel veel uren ingestopt, nu zo’n 25 per week. De moeite die je ervoor doet, maakt echt het verschil. Het is waar dat discipline talent verslaat”, aldus Jansen. ,,Een goede speerworp is net een puzzel die je legt. Techniek is het belangrijkste, maar je moet ook je kracht en stabiliteit goed bijhouden. Als er één ding wegvalt, gooi je gelijk een stuk minder ver.”

Lekker aanmodderen

Er zijn niet veel jongeren die zo veel tijd in hun sport willen steken als Jansen doet. Het einde van de juniorentijd is wat dat betreft een kritieke periode. Hoe behoud je de grootste talenten, zij die dit weekeinde meedoen aan de Asics NK voor junioren (U20 en U18) bij Spado in Bergen op Zoom, voor de atletiek als het studentenleven lonkt? ,,Het belangrijkste is dat ze op deze leeftijd niet geblesseerd raken”, antwoordt Jansen. Er plezier in hebben en nog geen druk ervaren, vindt hij belangrijk. ,,Als junior kun je nog lekker aanmodderen, pas vanaf de senioren maakt je prestatie wat uit. Nu win je er nog niks mee, krijg je er niks voor, boeit het ook eigenlijk niet.”

Gebrek aan kennis

Speerwerpen is een prestigieus atletieknummer in Finland, Tsjechië en Duitsland, maar stelt in Nederland niks voor. ,,Dat was met heel veel onderdelen zo”, countert Jansen, die daar graag verandering in brengt. ,,Als het niveau omhoog gaat, wordt het leuk om te kijken. Wij hebben echter een gebrek aan kennis. Als je als land toppers hebt voortgebracht, heb je ook een hele agenda hoe je talenten beter kunt maken. Anderzijds zie je Kenianen het met Youtube-video’s op een koeienveldje leren en zij zijn beter dan wij.”

Jansen specialiseerde zich al op jonge leeftijd in het werpen. Eerst met de discus, maar nadat hij eens vier keer ongeldig wierp op een NK was hij er klaar mee en werd de speer zijn nieuwe liefde. ,,Dat klikte, meteen gooide ik lekker ver”, zegt Jansen, die in Oosterhout bij Scorpio traint onder Fred van der Steenhoven en bij Keith Beard in Woerden.

Mijn seizoen loopt nog niet helemaal, hopelijk krijgen we op het NK wel een mooie worp Ryan Jansen (18), speerwerper uit Made

Voor Jansen is de NK vanavond geen belangrijke wedstrijd. Sowieso heeft hij zich voor dit seizoen geen doel gesteld. Hooguit wennen aan de overgang naar de zwaarste speer van 800 gram. ,,Een lichte blessure aan mijn schouder kostte wat veel tijd. Daardoor zijn er kleine aanpassingen in mijn techniek geslopen, die ik er nu weer uit moet werken. Mijn seizoen loopt nog niet helemaal, hopelijk krijgen we op het NK wel een mooie worp.”

Zijn 67,03 van de Ter Specke Bokaal in Lisse is ruim elf meter verder dan de volgende op de startlijst bij de jongens U20. Uit deze lichting komt de olympiër nog niet. Aan Jansen de nobele taak om de weg te plaveien voor de volgende generatie.

Volledig scherm Speerwerper Ryan Jansen uit Made. © René Schotanus/Pix4Profs