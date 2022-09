Speelsters Tanaka stiekem blij met degradatie: ‘Het is niet leuk om elke keer van tafel gemept te worden’

De tafeltennissters van Tanaka zijn klaar voor het nieuwe seizoen. Niet in de eredivisie, waar ze de laatste jaren te bewonderen waren, maar in de eerste divisie. Daar kunnen ze wel mee leven bij de Etten-Leurse club. In deze competitie wordt het er misschien alleen maar leuker op.

,,Het is natuurlijk niet leuk om elke keer van tafel te worden gemept”, vertelt speelster Julia Janssen onomwonden. ,,We moeten komend seizoen weer wat meer gaan genieten van het spelletje. Ik denk dat dat in deze competitie wel wat meer terug gaat komen. Stiekem zijn we wel een beetje blij dat we een niveautje lager gaan spelen. De verschillen tussen de teams in de eredivisie waren gewoon te groot. Sommige speelsters in die competitie trainen gewoon vijf uur per dag. Ik zou niet weten waar ik die tijd vandaan moet halen.”

Quote Het was heel mooi om mee te maken. We gingen er al in met het idee: We willen dit gewoon een keer meegemaakt hebben Julia Janssen

Lijfsbehoud werd vorig seizoen nog moeilijker gemaakt voor Tanaka, omdat er twee teams degradeerden door een verkleining van de competitie. In plaats van acht teams, zijn er komend seizoen nog maar zes teams actief op het hoogste niveau. ,,De kans op degradatie werd nog groter. We wisten van tevoren dat het heel lastig zou worden en uiteindelijk is het ons dus niet gelukt om ons te handhaven.”

Eredivisie-avontuur

Janssen kijkt wel met een trots gevoel terug op het avontuur van Tanaka in de eredivisie. ,,Het was heel mooi om mee te maken. We gingen er al in met het idee: We willen dit gewoon een keer meegemaakt hebben. In de afgelopen jaren hebben we ook veel geleerd. Je speelt natuurlijk tegen veel betere spelers en ook al verlies je dan vaak, wordt je eigen spel daar alleen maar beter van. Tegen de teams uit de eerste divisie kunnen we dit seizoen zien hoeveel progressie wij de laatste jaren gemaakt hebben.”

Quote Het scheelt ook veel dat we nu niet meer zo ver hoeven te reizen Julia Janssen

De tafeltennisster zegt dat er bij Tanaka zelf als vereniging wel wordt uitgekeken naar het seizoen in de eerste divisie. ,,Gezelligheid op de vereniging is bij ons ook heel belangrijk. In de eredivisie miste je dat na afloop van een wedstrijd wel. In deze competitie is dat veel meer en daar hechten we als team ook wel waarde aan. Het scheelt ook veel dat we nu niet meer zo ver hoeven te reizen.”

Plezier staat dus voorop, maar de ambitie is zeker nog niet weg bij de dames van Tanaka. ,,Als het ons weer zou lukken om kampioen te worden, gaan wij een nieuw avontuur in de eredivisie niet uit de weg. We willen als team alles eruit halen.