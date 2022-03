Snowboardtalent Youri (17) uit Woensdrecht viel op jonge leeftijd al enorm op, nu zijn de verwachtingen onverminderd hoog

Het is bijna niet voor te stellen dat Zorge pas zeventien jaar is als je hem hoort praten. De alpinesnowboarder uit West-Brabant is rustig, kritisch, zelfbewust en eerlijk, vooral over de druk die hij dit seizoen heeft ervaren rondom het torenhoge verwachtingspatroon. ,,Ik zat aan het begin niet lekker in mijn vel, voelde toch een bepaalde druk omdat mensen veel van mij verwachten", zegt Zorge, die deze week in actie komt op het jeugd WK. ,,Dat zorgt er ook voor dat ik een bepaalde bewijsdrang heb, wat ervoor heeft gezorgd dat ik op een aantal toernooi ging overpresteren, dat loopt altijd slecht af.”

Quote Ik heb mijn zelfver­trou­wen teruggekre­gen dankzij haar. Youri Zorge over Nicolien Sauerbreij

Gedurende het seizoen kon Zorge steeds beter omgaan met de druk. Hij heeft daarbij hulp gekregen van een Olympisch kampioene. ,,Nicolien Sauerbreij is nu zo'n twee jaar lang mijn mental coach", zegt hij. ,,Ik kan haar altijd bellen of appen. We praten over verschillende dingen en alleen al door te praten, eerlijk te zijn over de druk die ik ervaar, is het vele malen beter gegaan. Ik heb mijn zelfvertrouwen teruggekregen dankzij haar.”

Hijgen in de nek

De hoge verwachtingen die Zorge telkens met zich meedraagt, komen niet uit de lucht vallen. nadat Zorge op zijn zesde voor het eerst op een snowboard stapte, hijgden twee jaar later verschillende internationale sporttrainers hem en zijn ouders al in de nek. Hij viel op zo'n jonge leeftijd al enorm op. Uiteindelijk ging Zorge op zijn tiende in zee met een Italiaanse coach, waarna hij vier jaar later zijn ouders, broertjes en het vertrouwde Woensdrecht achter zich liet om in de bergen van Italië de volledige focus op het snowboarden te richten.

,,Ik heb onwijs veel geleerd de afgelopen drie jaar en je wordt op deze manier ook sneller volwassen. Het was wel lastig om op zo'n jonge leeftijd thuis weg te gaan, maar het is mijn droom om het te maken als snowboarder, om uiteindelijk op de Olympische Spelen te schitteren. Het alpinesnowboarden en de sport in het algemeen groter te maken. Daar heb ik veel voor over en hier in Italië kan ik me het beste ontwikkelen om die droom waar te maken.”

Quote Dit is toch een WK, een meetpunt van waar ik sta ten opzichte van de anderen. Youri Zorge

Olympische droom

Die droom kan voor Zorge in 2026 voor het eerst werkelijkheid worden, wanneer de Spelen in Milaan worden gehouden. Eerst richt de jonge Brabander zich op het jeugd WK dat deze week is. ,,Ik voel de spanningen al wel, ja. Dit is toch een WK, een meetpunt van waar ik sta ten opzichte van de anderen.”

Winnen

Het is de tweede keer dat Zorge deelneemt aan het jeugd WK. Vorig jaar werd hij tijdens zijn debuut zeventiende, een puike prestatie. Maar dit jaar verwacht hij meer van zichzelf. ,,Het doel is winnen, natuurlijk. Of dat realistisch is? Je weet het nooit, maar een top-12 notering is dat zeker wel. Nicolien zal er dit jaar ook bij zijn, super leuk natuurlijk. Dat zal ook wel wat ‘aanzien’ met zich meebrengen als ik met haar aan kom. Maar het belangrijkste is dat ik mezelf blijf, gefocust blijf en plezier houdt in wat ik doe. Dan komen de prestaties vanzelf.”

