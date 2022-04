Slot zonder spektakel voor Bredase rugbyclub door nieuwe competitieopzet, al zijn ze daar bij de club wel blij mee

De middenmoot is voor rugbyteams vaak een spannende plek om te staan. Ga je dan in de tweede seizoenshelft spelen voor promotie of degradatie? Die spanning is er voor Bredase Rugby Club (BRC) niet, want in de eerste klasse heeft de bond voor een andere opzet gekozen, waardoor de club ogenschijnlijk nergens meer voor speelt.

Twee jaar geleden promoveerde BRC naar de eerste klasse, het op een na hoogste niveau van Nederland. Vorig jaar werd het seizoen nog ruw verstoord door corona en alle bijbehorende maatregelen, maar nu wordt de competitie wel volledig uitgespeeld. Met nog vijf duels te gaan, staat de ploeg van aanvoerder Sam van Beek zesde. ,,Van tevoren wisten we: de top drie gaat hem sowieso niet worden. Middenmoot was de verwachting en daar staan we nu. Met het seizoen zijn we echt tevreden.”

In veel andere rugbyklasses zou die plek voor redelijk wat spanning zorgen, want halverwege de competitie wordt de ranglijst dan veelal gesplitst in een promotiepoule én een degradatiepoule. Zo niet in de eerste klasse, waar alle teams gewoon twee keer tegen elkaar spelen, zoals we kennen uit het voetbal. ,,Ik vind deze opzet wel zuiver”, vertelt BRC-voorzitter Hans Jongejan. ,,Al heel het seizoen zweven we rond de middenmoot.”

Quote Met een jong team speel je veel leukere wedstrij­den, alleen missen we af en toe iemand die met zijn gewicht of ervaring een wedstrijd kan beslissen Sam van Beek

Door die afwijkende opzet, kan er voor BRC niet veel spectaculairs meer gebeuren. Promotie zit er niet in en ook degradatie lijkt onmogelijk. Toch is Van Beek blij met deze competitieopzet. ,,Nu spelen we heel het seizoen tegen dezelfde tegenstanders. We moeten dus tegen uitdagende teams, maar ook teams waar we van zouden kunnen winnen.”

Jong team

BRC speelt met een erg jonge ploeg. De gemiddelde leeftijd ligt rond de 24. Van Beek. ,,De senioren hebben een aantal mindere jaren gehad, daarna is er een enorme jeugdlichting aangekomen.” Vooral tussen de lichtingen van 2001, 2002 en 2003 zitten goede spelers volgens voorzitter Jongejan. ,,Dat zijn spelers die al heel veel ervaring hebben op het hoogste niveau in de jeugd. Zij kunnen nu vrij gemakkelijk overeind blijven in het eerste.”

De zelf nog redelijk jonge Van Beek (20) is blij met de jonge jongens, maar mist ook ervaring. ,,Met een jong team speel je veel leukere wedstrijden, alleen missen we af en toe iemand die met zijn gewicht of ervaring een wedstrijd kan beslissen.” Ondanks zijn leeftijd, heeft de aanvoerder al heel wat ervaring ,,Ik heb bij Nederland onder 18 en onder 20 gespeeld en train nu met het Nederlands team mee.” Toch is druk iets wat hij nauwelijks ervaart. ,,Als er wat meer naar me wordt gekeken, dan is dat maar zo. Ik voel geen druk op mijn schouders”, zegt de zelfverzekerde aanvoerder.

Derby's met Roosendaal?

De focus ligt nu nog op de laatste maand van het seizoen, maar stiekem wordt er al met een schuin ook naar volgend seizoen gekeken. Rugby Club Roosendaal staat namelijk op het punt van promoveren naar de eerste klasse. ,,Mooi voor Roosendaal dat ze het goed doen”, zegt Van Beek. Het eventuele affiche tussen de twee ploegen zal extra beladen zijn. Niet alleen door de rivaliteit, maar ook door de spelers die voor beide clubs uitkwamen. ,,Als we tegen oud-ploeggenoten moeten is dat alleen maar leuk, dan moet het altijd net iets harder”, aldus Van Beek.