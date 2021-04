Slechts één competitieduel speelde Yeti's Breda dit seizoen: ‘We willen gewoon weer ijshockeyen’

Yeti’s Breda speelden afgelopen seizoen welgeteld één competitieduel. Geen titelstrijd in de eerste divisie met een climax in februari en maart, maar een seizoen dat de prullenbak in kon. Ze richten de blik op de tweede helft van 2021, als ze hopelijk weer voor het ‘echie’ kunnen strijden.

Als een groep energieke honden die losgelaten worden in het bos, springen de Yeti’s hun ijshockeybaan op. In het hart van de Optisport Kunstijsbaan Breda schaatsen zij ter opwarming voor een trainingspartijtje lustig in het rond. Heerlijk, even vijf kwartier knallen.

Coronakilo’s

De Bredase ijshockeyers speelden in de afgelopen dertien maanden precies één competitiewedstrijd: tegen Dordrecht. ,,Die wonnen we, dus zijn we ongeslagen”, vertelt Lars Peek grijnzend. Maar hij zou die ongeslagen status graag op het spel zetten. De ijshockeyers van de eerstedivisionist, het hoogste nationale niveau, missen de sport enorm. ,,Vooral het samen zijn, als team presteren, maar ook de grappen in de kleedkamer. We zijn een vriendenteam.”

De 28-jarige verdediger uit Oosterhout is samen met teamgenoot Jonty van den Berg aangeschoven voor een interview. Over het afgelopen jaar en hoe de overstap van Tilburg naar Breda hen bevalt. ,,Ik heb nog wat gefitnesst, maar op den duur moesten ook de sportscholen dicht. Dat merk je wel, ook ik draag wat extra coronakilo’s met me mee.”

Volledig scherm Jonty van den Berg, Roy Slond en Lars Peek © Pix4Profs / Jules van Iperen

Vettere sport

De drie jaar jongere forward Van den Berg is een echte Tilburger. ,,Mijn vader was al groot fan van de Trappers. Ik ben met hem naar een open dag van Willem II en de Trappers geweest. Toen was voor mij al direct duidelijk dat ik ijshockey een veel vettere sport vond.”

Beide heren hadden de ambitie niet om het eerste te halen. Tilburg Trappers 1 speelt in de sterkere Duitse competitie, waar het tegenstanders van hoger niveau tegenkomt. Van den Berg: ,,Als jong mannetje droom je daar natuurlijk wel van. Het was altijd heel gaaf om de sfeer op de tribunes bij thuiswedstrijden mee te maken. Alleen je moet er ook veel voor opzij zetten, terwijl je er je brood niet mee kunt verdienen. Ook voelde ik al vroeg dat ik niet goed genoeg was voor de top. Ik heb dus gekozen voor mijn studie en het daarbij behorende uitgaansleven.”

Gezelligheid

Voor Peek geldt eenzelfde verhaal. De jongens speelden al aardig wat jaren in het derde van de Trappers, een team vol goede ijshockeyers. Spelers die één training per week genoeg vinden en ook van gezelligheid houden. Twee jaar geleden maakte dat hele team de overstap naar de Yeti’s.

De Trappers wilden graag het zogenoemde Toekomstteam laten rijpen in de eerste divisie, maar daar mag je per club maar één ploeg voor inschrijven. Peek, Van den Berg en hun teamgenoten konden kiezen: of terug naar de tweede divisie of uitkomen voor Yeti’s, dat nog geen eerste had. ,,De tweede divisie zou voor ons echt te makkelijk zijn”, zo is Peek eerlijk.

Quote Op het ijs willen we de beste zijn, daarnaast de gezellig­ste Lars Peek

Beleving

Ze trainden voor de coronastop in Tilburg en speelden hun wedstrijden in Breda. De ijshockeyers merken dat de beleving in Breda anders is. ,,Het leeft niet zoals in Tilburg. Daar zijn de Trappers na Willem II echt de grootste sportploeg. Het zit elke wedstrijd vol”, vertelt Van den Berg. Peek: ,,De sport heeft tijd nodig om hier te groeien.”

De Yeti’s hopen komende jaren hun titel terug te pakken in de eerste divisie. Vier jaar geleden werd het team, toen nog Tilburg Trappers 3, al eens kampioen op dat niveau. ,,Het gaat sindsdien steeds mis in de kwart- of halve finale van de play-offs. Die wedstrijden vallen in de carnavalsvakantie. Veel jongens zijn dan op wintersport of niet fit vanwege de carnaval.” Van hun trainingsarbeid moeten de Yeti’s het niet hebben. ,,We vinden één training per week voldoende. We accepteren daarmee dat we op conditie verslagen worden. Qua technische kwaliteiten horen wij wel bij de besten van de competitie.”

Het kampioenschap is voor komend seizoen weer het streven. ,,Maar bovenal willen we gewoon weer ijshockeyen. Op het ijs willen we de beste zijn, daarnaast de gezelligste. De vierde periode is zeker niet onbelangrijk.”

‘Net zo groot als Trappers in Tilburg worden’ Roy Slond had zelf nog nooit een puck over het ijs geslagen, voor hij met zijn zoon binnenliep bij Yeti’s Breda. Vader en zoon waren direct verkocht. Inmiddels is Slond senior al voor het vierde jaar voorzitter van de club. ,,We begonnen hier in 2015 met een houten boarding zonder plexiglas. Je kunt je voorstellen dat die boarding niet geschikt is voor een stevige bodycheck.” Inmiddels staat in de Optisport Kunstijsbaan Breda een volwaardige boarding. De groei van de Yeti’s stemt Slond tevreden. ,,Ondanks de coronacrisis zijn we blijven groeien. We hebben inmiddels drie seniorenteams die competitie spelen, twee recreantenteams, een ladiesteam, een U12, U10 en U8. En volgend jaar krijgen we er een U14 bij.” Slond wil op den duur in elke leeftijdscategorie een team inschrijven. ,,Maar de sport leeft totaal nog niet in Breda. Sommige mensen weten niet eens dat hier een ijsbaan ligt. Terwijl we wel gewoon op het hoogste niveau van Nederland ijshockeyen.” Inmiddels heeft Yeti’s Breda ruim 150 leden. ,,We willen net zo groot in Breda worden als de Trappers in Tilburg zijn. We voeren veel reclame op social media en dat werkt. Hopelijk kunnen we onze inzet bekronen met een kampioensfeest van het eerste.”