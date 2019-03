Sint Nicolaas wint Haldebergeloop na overtuigende eindsprint

In een overtuigende eindsprint op de atletiekbaan bij AVO’83 in Oudenbosch bleef Sint Nicolaas de verrassend sterke ‘nieuwkomer’ Nick van den Bleeken de baas. Het duo scheidde zich gaande de Halderbergeloop over tien kilometer af van een kopgroep met een zestal aan elkaar gewaagde atleten. Aanvankelijk voerde de ‘onbekende’ Van den Bleeken het deelnemersveld aan met onder anderen Sint Nicolaas (Flakkee), Toon Heeren (Achilles), Gerbert van den Biggelaar (AVO’83), Jeroen Nijland (DJA) en Okbazgi Kidane (Spado) in zijn kielzog.

In de slotfase draaide Sint Nicolaas met een meter of vijf voorsprong vanaf het talud als eerste de baan op. Ondanks een zware marathonvoorbereiding in de benen wist de Oude Tongenaar nog een flink gat te slaan op Van den Bleeken. Een Vlaams accent verraadt zijn afkomst. “Ik kom inderdaad uit België maar mijn vrouw uit Nederland en we wonen in Hoogerheide. Lid van een atletiekvereniging ben ik niet, ik train voor mezelf. Ik wil dit seizoen voor het eerst aan de wedstrijden van het West-Brabant Loopcircuit meedoen”, vertelt master 35 Nick van den Bleeken, die met team NNN uit Bergen op Zoom tevens in voorbereiding is op de Roparun.