Sieben Wouters kan leven met 7de plaats op WK cross: 'Het is de wet van de sport'

Twee ronden lang mocht Sieben Wouters op de Cauberg in Valkenburg hopen dat hij voor het tweede achtereenvolgende jaar op het podium van het WK veldrijden voor beloften terecht zou komen. Toen de Fransman Yan Gras hem halfcross de derde plaats had afgepakt, verdwenen zijn medaillekansen echter snel. Uiteindelijk finishte de Pauwels-renner uit Zundert op de zevende plaats. De regenboogtrui ging naar de Belg Iserbyt. Titelverdediger Nieuwenhuis pakte het zilver.

,,Een medaille of top-5 was vandaag het doel. De start was goed en ik heb mezelf laten zien. Maar er waren vandaag aantal jongens wat sterker dan ik. Dan is het de wet van de sport die die voor mij eindigen", zei Wouters te berusten in het resultaat. ,,Ik ben er in ieder geval tevreden mee."

Het verraderlijke, zware parcours had volgens hem geen rol gespeeld in de afloop. ,,Er kon hier van alles gebeuren, maar uiteindelijk gaat iedereen een keer onderuit op deze omloop. Dan is het een kwestie van je fiets oppakken en verder gaan. Het moet niet in je kop gaan zitten."

Wouters zegt met een positief gevoel de laatste voor hem belangrijke weken van het seizoen in te gaan. De West-Brabander leidt het Superprestigeklassement en moet die plek verdedigen in Hoogstraten en Middelkerke. ,,Mijn elfde plek in Hoogerheide was al goed voor het vertrouwen. Met de moraal zat het dus al goed."

Kelvin Bakx

Kelvin Bakx finishte op iets meer dan vier minuten achterstand van winnaar Eli Iserbyt als negentiende. Een jaar geleden verraste de Bergenaar op het WK nog met de tiende plaats.

,,Achttiende, negentiende is de plek waar ik mijn hele seizoen al rijd. De tiende plaats van vorig jaar was een uitschieter. Nu negentiende worden is ook mooi. Zeker gezien dit rondje. Dat van Luxemburg lag me beter."