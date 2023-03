Shorttrackster uit Lage Zwaluwe transformeert in een ware gouddelver: ‘Ik win nu van meiden waar ik vroeger dik van verloor’

Goud op de 500, 1000 en 1500 meter blonk er afgelopen weekeinde voor Zoë Florence Deltrap bij de Nederlandse kampioenschappen shorttrack voor A-junioren in Leeuwarden. De 17-jarige rijdster van het KNSB Talent Team Zuidwest had zich dat ook zo voorgenomen.

,,Maar het blijft natuurlijk shorttrack, waarbij het niet per se de snelste is die wint. Als je een rit hebt waarin iemand valt en jij struikelt eroverheen, dan is het gewoon klaar. Erg fijn als het wel lukt”, zegt ze thuis aan de keukentafel in Lage Zwaluwe.

De familie Deltrap runt er sinds drie jaar een B&B. ,,We woonden in Scheveningen en mijn ouders wilden eigenlijk naar het buitenland verhuizen. Gelukkig voor mij vonden ze dit, want in Nederland heb ik goede teams, trainers en faciliteiten voor het shorttrack. Zo goed geregeld is het nergens.”

Quote Mijn moeder was trainster bij IHCL in Leiden en ik ging eigenlijk altijd mee Zoë Deltrap (17), shorttrackster uit Lage Zwaluwe

Natuurlijk zou het anders wel een land met een ijsbaan zijn geworden. Moeder Priscilla Deltrap-Ernst was zelf ook shorttrackster en deed mee aan de Winterspelen van 1988, 1992 en 1994. Dochter Zoë stond als kleuter al op de schaats. ,,Mijn moeder was trainster bij IHCL in Leiden en ik ging eigenlijk altijd mee. Ik heb ook nog een tijdje gehockeyd, maar rond mijn twaalfde moest ik kiezen. Het werd schaatsen omdat ik dat leuker en gezelliger vond en daar ben ik nu wel heel blij mee.”

Transformatie tot winnars

Tot een winnares die ze inmiddels is, transformeerde ze een paar jaar later pas. ,,Destijds was ik nog slecht, werd vaak laatste tot ik opeens echt het gevoel voor schaatsen kreeg. Ik was vroeger heel klein en dun. Schaatste op techniek en de grotere meiden meer op kracht. Het is makkelijker om op latere leeftijd aan kracht te winnen dan om aan techniek te schaven. Ik win nu van meiden waar ik vroeger dik van verloor. Zo leuk om te zien dat ik daar helemaal naartoe ben gegroeid”, aldus Deltrap, die graag de kop neemt in een race.

,,Als ik naar achteren zat, ging ik met paniek in mijn hoofd inhaalacties maken. En dus kreeg ik veel penalty’s. Daar ben ik op gaan trainen. Zo ben ik van twaalf bestraffingen vorig jaar naar drie dit seizoen gegaan. Ik ben nog aan het uitvinden wat echt bij mij past qua tactiek. Ik moet ook nog sterker worden, steviger op het ijs staan. Omdat ik licht ben, word ik internationaal makkelijker onderuit geduwd en val ik meer.”

Vorig jaar vier keer goud op EJOF

Deze week een jaar geleden behaalde ze haar grootste succes met vier keer goud op het Europees Jeugd Olympisch Festival (EJOF) in Finland. ,,Echt een van de leukste wedstrijden die ik ooit heb gereden. Met een dorp, een openingsceremonie, medal plaza en een gave sfeer. Echt een bron van inspiratie om later op de echte Olympische Spelen te staan”, zegt Deltrap, die in havo 4 van topsporttalentschool Thorbecke in Rotterdam zit en traint op de ijsbaan van Dordrecht.

Quote Dan wil ik Suzanne Schulting en Xandra Velzeboer ook verslaan, het ze zeker niet makkelijk maken Zoë Deltrap (17), shorttrackster uit Lage Zwaluwe

Dit weekeinde sluit Deltrap haar seizoen, waarin ze onder meer op haar favoriete 1500 meter vierde werd bij de WK voor junioren, af met de finale van de Europa Cup in Turijn. Ze blijft nog een jaar junior en hoopt daarna de overstap naar het Nederlands team te kunnen maken. Met Suzanne Schulting en Xandra Velzeboer is ons land top of the bill in het shorttrack. ,,Zij zijn bizar goed”, weet Deltrap, die op de NK voor senioren ook gewoon hun tegenstander in de baan is. ,,Dan kan ik niet denken: ‘o cool, de olympisch kampioen. Dan wil ik hun ook verslaan, het ze zeker niet makkelijk maken.”

Wat voor haar jaloersmakend is om bij die twee naar te kijken? ,,De derde bocht van Xandra op de 500, daar maakt ze zó’n verschil. En hoe oppermachtig Suzanne rijdt, en dat onder heel veel druk.”

Volledig scherm Shorttrackster Zoë Florence Deltrap uit Lage Zwaluwe © Linda Derksen