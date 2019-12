Shanne Braspennincx ‘experimenteert’ zich naar het zilver op NK sprint

,,Liever hier dan later op een groter toernooi", zei de voor WV Breda uitkomende Braspennincx over de verloren finale. Het NK is midden in een periode van relatieve rust voor haar sowieso geen goed ijkmoment. ,,Het was wel een mooie gelegenheid om iets uit te proberen.” Zo koos ze in de eerste rit van de finale ‘in een split second’ voor een lange aanval. ,,In mijn huidige vorm kon ik die net niet lang genoeg volhouden, maar ik weet nu dat ik die in de toekomst een keer kan gebruiken.”