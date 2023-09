Serie Adieu | Verveling leidt tot ‘onprofessionele’ zwangerschap

Of het love at first sight was? Andrea McNary en Marc McKenner beginnen hard te lachen als ik hen deze vraag stel. De twee zijn in de zomer van 2005 bij hun club Twins in opspraak gekomen omdat Andrea zwanger is geraakt. Daardoor kan de van Georgia State overgekomen Amerikaanse pitcher niet in actie komen tijdens de play-offs om de Nederlandse titel.

,,En daarvoor juist was ze gehaald”, foetert Geert Snellen, de teleurgestelde voorzitter van de Oosterhoutse club. Hij vindt het dus vooral niet getuigen van ‘professionaliteit’. Temeer omdat de voor het honkbalteam gecontacteerde Australiër McKenner de vader van het kind blijkt te zijn.

Kortom, alle reden om Andrea en Marc op een zomerse augustusdag in 2005 naar hun verhaal te vragen achter de zwangerschap, die binnen de club voor zoveel beroering zorgt. Liefde op het eerste gezicht was het dus niet. Maar wat dan wel? Op hun kamer in een Oosterhoutse woonwijk, vertelt het stel geamuseerd over een saai bestaan, dat de twee onvermijdelijk in elkaar armen deed belanden.

,,We verveelden ons”, laten ze weten. Voor alle duidelijkheid: Andrea en Marc zijn geen doorgewinterde profs of broodspelers. Net als zoveel andere soft- of honkbalsters trok vooral het avontuur om een zomer lang te gaan spelen in Europa.

Op één van die druiligere, lege middagen vindt de liefde dan kennelijk alsnog zijn weg

Andrea en Marc vonden in Oosterhout een club die zowel bij de vrouwen (softbal) als mannen (honkbal) uitkomt op het hoogste niveau. ,,Drie avonden in de week trainen en in het weekend spelen. Daar komt het op neer”, zo schetsen ze hun agenda. En voor het overige? ,,We hebben samen veel gewandeld”, greinst Marc. ,,We hebben heel Oosterhout en omgeving wel gezien”, vult Andrea aan.

Op één van die druiligere, lege middagen vindt de liefde dan kennelijk alsnog zijn weg, stellen de twee gniffelend vast. Zoals ze ook geen drama maken van de zwangerschap die erop volgt. Als Andrea drie maanden in blijde verwachting is, raadt de dokter haar af nog langer wedstrijden te softballen. Vermoedelijk schat hij in dat het risico te groot is dat ze één van de door haar geworpen ballen keihard geretourneerd krijgt in haar buik.

Het bestuur van Twins baalt. Niet voor Andrea en Marc, maar wel voor de kansen op de nationale titel. Die zijn zonder haar een stuk kleiner geworden. ,,Doorgaans haal je een pitcher uit het buitenland om het verschil te maken. Niet om zwanger te raken”, verduidelijkt de voorzitter. ,,Zij kon het verschil maken. Van die jongen hadden we al gezien dat hij dat niet in zich had.” Op het einde van seizoen werd McNary op het afsluitende landelijke honk- en softbalgala nog wel genomineerd voor de titel ‘Werpster van het Jaar.’ Maar toen was ze dus al vertrokken. Met de stille trom.

Navraag bij de club leert dat waarschijnlijk niemand nog contact heeft met de twee outlaws. Op zich ook weer niet zo vreemd gezien het grote aantal buitenlandse spelers dat al decennialang lang iedere zomer voor zes maanden langs komt in Oosterhout.

Zorgen

De aanstaande ouders zeiden het destijds rot te vinden voor de club, dat hun tijd bij Twins zo moest eindigen. Hoewel de twee zich verheugden op de komst van een baby, waren er ook zorgen. Praktische vooral. ,,Want we weten nog niet precies hoe nu het verder moet”, liet Andrea weten. ,,Ik ga voorlopig terug naar Amerika voor de geboorte. Maar waar en of we daarna samen een toekomst kunnen opbouwen, is nog de vraag.”

Achttien jaar later leert Facebook dat Marc McKenner en Andrea McKenner-McNary hun stekkie hebben gevonden. In Melbourne, Australië. En zij niet alleen. Met vier kids draait het leven er nog altijd deels om baseball en softball. De oudste, Makayla, is opgenomen in de Onder 18-selectie van de staat Victoria. Talent Made in Oosterhout.

Meet the McKenners. Marc en Andrea met hun vier kinderen in 2016.

