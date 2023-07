Sensatie in de maak: Roald Leemans gaat de Nacht in als leider van de GTC Rally

Even leek het erop dat Van Deijne op de proeven 6 en 7 begonnen was aan een inhaalrace. ,,Toen dacht ik: nu moet ik hem even niet te veel hoop meegeven", zegt Leemans over de tempoversnelling die hem de vijfde KP-zege van de dag opleverde.

Op de laatste vier proeven wacht Leemans echter nog een nieuwe uitdaging: rijden in het donker met een wagen die hij tot voor zaterdag amper kende. Navigator Chris van Waardenburg maakte zich er geen zorgen over: ,,Je maakt het zelden mee dat iemand op de limiet rijdt in een wagen die hij nog moet leren kennen.”

De afgelopen jaren reden de twee al eerder rally's samen. Met wisselend succes, de nodige klappers, maar wel altijd met het gevoel dat hij het talent heeft om hard te rijden in een rallywagen. De laatste jaren kwam Leemans zo af en toe nog in actie. De GTC Rally is voorlopig de enige die op zijn agenda staat. Aanvankelijk wilde hij van start gaan in een Skoda Fabia R5, een wagen waar hij al eens eerder mee gereden heeft. De Skoda werd echter in een voorgaande rally plat gereden door één van de nazaten van Eddy Planckaert. In allerijl moest toen in Deinze bij SMX een VW Polo gehuurd worden. Dat die wagen snel is werd al bewezen in de Rallye van Ieper, waar de Belg Davy Vanneste er mee naar de zesde plaats reed.