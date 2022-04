Seizoen hockeyster Sanne van der Kreek voorbij na dubbele knieschijfbreuk: ‘Ik moet eerst überhaupt weer kunnen lopen’

Hoe gaat het nu met je?

,,Naar omstandigheden op zich oké. Ik werk nu even niet, maar dat ga ik van huis uit wel oppakken. Ik wilde bij mijn eigen orthopeed langs gaan nadat het gebeurd was. De operatie is vorige week vrijdag geweest.”

Hoe ben je geblesseerd geraakt?

,,Het was uit bij Fletiomare. Mijn tegenstander had de bal en ik prikte hem weg. Op dat moment liep ik bij haar en zij had dat niet door, ze haalde dus uit. Ongelukkig heeft ze mijn knieschijf geraakt. “

Je hebt al eens eerder moeten revalideren na een zware blessure. In hoeverre neem je die ervaring nu mee?

,,In 2019 heb ik mijn kruisband en meniscus afgescheurd. Ik weet hoe het is om een jaar te revalideren, dat zal er ook nu aan komen. Ik mag nu zes weken niet steunen en daarna is het veel de sportschool in. Destijds mocht ik dat tijdens corona ook met mijn fysio. Al heb ik toen eerst ook thuis gewerkt.”

Wat is het gevoel naar je team toe? Breda is hard op weg naar in ieder geval play-offs...

,,Het is super jammer dat je net daarvoor wordt uitgeschakeld. Ik wist meteen dat dat er niet meer in zit. Dat is verschrikkelijk, want we hebben een heel gaaf team. Je wilt samen iets moois neerzetten, dat doet wel pijn ja.”

Wat waren voor jezelf de komende tijd je doelen en komt hier verandering in?

,,Ik ben wel echt aan Breda gehecht, komend seizoen wordt mijn tiende. Andere dingen worden nu ook belangrijk. Promotie wil ik met Breda meemaken en volgend jaar terugkeren. Daarna bekijk ik het per jaar. De orthopeed heeft het goed kunnen maken, de vraag is of ik op dit niveau terug kan komen. Belangrijk is dat ik überhaupt weer goed kan lopen. Mijn knie moet eerst goed genoeg zijn, daar ga ik hard voor werken.”