Scorpiotalenten verpulveren hun records en halen limiet voor jeugd-EK

Dagen na hun race op de atletiekbaan van Utrecht straalt het ongeloof nog van de gezichten van de drie atleten van Scorpio. In de eerste echte krachtmeting van dit zomerseizoen verpulverden ze hun records. Dat niet alleen, alle drie doken ze (ruim) onder de limiet voor de Europese kampioenschappen in hun leeftijdscategorie.

Op de 1500 meter knokten Marit Griep en Bieke Schipperen zich op het podium. Voordat het startschot klonk hadden beide B-juniores een persoonlijk record van respectievelijk 4.41 en 4.43 minuten. Na de race keken beiden met grote ogen richting finishklok.

Griep (foto) over haar wedstrijd: ,,Al vanaf de start wist ik dat we in een snelle race zaten. Onderweg zag ik op de klok dat we zelfs in de buurt van het schema van 4,30 minuten liepen. Mijn coach Herman Vrijhof riep vanaf de kant dat ik lef moest tonen in de laatste ronde om deze grens te halen.”

En dat lukte, want ze klokte af op 4.27,07 minuten. ,,Ja, veertien seconden er af, ik kan het nog steeds maar nauwelijks geloven. Natuurlijk hebben we veel getraind. Samen met Bieke ben ik nog op een soort trainingskamp in Roermond geweest. Het was de bedoeling dat we op hoogtestage naar Font Romeu zouden gaan met Gwen en Greg van Hest. Dat kon niet, vandaar deze trainingsprikkel dichtbij huis.”

Trainen op inhoud

Binnen de seconde van Griep vloog Bieke Schipperen (foto) als derde over de eindstreep. Ook zij keek met opengesperde ogen naar haar tijd: 4.27,90. ,,Tot nu toe was ik nooit sneller dan 4,43 minuten. In deze race ging alles goed. Ik merk dat de trainingen van Herman Vrijhof en Henk Rams resultaat opleveren. In de winter hebben we, zelfs zonder crossen, veel inhoud getraind. De laatste weken zijn we de snelheid aan het opvoeren. Dit is mijn favoriete afstand.”

Daadwekelijke deelname aan de EK is nog niet helemaal zeker voor Schipperen. ,,Als straks bekend wordt waar de EK gehouden worden, moet ik nog wel een plaatsje klimmen op de ranglijst. Er mogen twee meiden naar dit evenement. Op de 3000 meter is de limiet wellicht ook mogelijk. Onlangs liep ik een test in 9,48 minuten en dan zit ik maar negen tellen boven de richttijd.”

Klapper

De wellicht grootste klapper in Utrecht kwam op naam van de eveneens 16 jaar oude Niels Laros. Hij ging van start op de 3000 meter met een officieel persoonlijk record van 8.50 minuten. De bescheiden Oosterhouter over zijn progressie. ,,Die tijd had ik tijdens een testloop aangescherpt tot 8.40 minuten.”

Maar tijdens de race in Utrecht ging het beduidend sneller. ,,De eerste kilometer ging al in 2,46 en daarna kon ik nog versnellen. Bij de bel zag ik de klok op 7.20 staan en kon ik versnellend doorlopen tot mijn nieuwe record van 8.17,52 minuten.”

Daarmee verbeterde hij zijn pr dus met bijna 23 seconden. ,,Het is het resultaat van serieuzer gaan trainen. Op Papendal zit ik iedere vrijdag voor kracht en techniek. Met deze tijd sta ik nu derde op de ranglijst aller tijden. Volgende week naar Nijmegen en wie weet eind juni nog de NK senioren in Breda.”

