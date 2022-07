Schotse golftalenten zullen ‘heet’ Molenschot niet snel vergeten: ‘Deze week was amazing’

Onder zonovergoten omstandigheden wist Carmen Griffiths (18) zich zaterdag ogenschijnlijk koel te houden. Waar haar enige overgebleven concurrenten op de slotdag - de Nederlandse Noa van Beek en Duitse Sophie Böhlhoff - zo nu en dan een vuistje balden na een goeie put, bleef de frêle Schotse vrijwel emotieloos. Maar toen ze op hole 18 de onbedreigde zege op haar naam schreef (ze bleef Van Beek acht slagen voor), kwam er toch een grote grijns op het bleke gelaat. De handen gingen de lucht in.

,,Dit betekent alles voor me”, bekende ze later. ,,Ik probeer kalm te blijven en te lijken, maar vanbinnen heb ik wel zenuwen, hoor. Vooral aangezien ik aan kop ging sinds de start.” Haar eerste toernooi voor talenten tot en met 21 jaar en meteen een eindzege. ,,Ik wist niet wat ik kon verwachten, hoopte op een plekje bij de top tien. Maar dit is voor het eerst in meer dan twee jaar dat ik zo’n groot toernooi heb gewonnen.”

Heet

Het roodharige talent uit de Schotse hooglanden studeert in Amerika, is tijdens de zomer en rondom kerst thuis en reist veel voor haar sport om haar droom om prof te worden uit te laten komen. Molenschot, daar had ze tot voor kort nog nooit van gehoord. ,,Ik heb hier echt genoten. De golfbaan is amazing en de omstandigheden waren great.” Over het weer, had ze niet te klagen. ,,Ik dacht dat het kouder zou zijn, maar het was echt heet!”

Samen met twee andere Schotse meiden en drie jongens verbleef Griffiths deze week bij gastgezinnen. Een van hen is Gregor Graham (18), de winnaar bij de jongens. ,,Het is mooi om twee Schotten bovenaan het leaderboard te zien”, was Griffiths blij voor haar landgenoot. ,,We kennen elkaar al lang, zijn samen praktisch opgegroeid met golf.”

Muziek

De twee feliciteerden elkaar met een omhelzing. Ook Graham heeft genoten deze week, vertelde hij. Allemaal ‘amazing’, ‘great’ en nogmaals ‘amazing’. ,,Alleen heb ik misschien wel iets te veel bier gedronken.” Hij was te spreken over de golfbaan van Toxandria in Molenschot en de opzet van het toernooi. ,,De muziek bij hole 16 was nieuw voor me. Dat had ik nog niet eerder meegemaakt. Ik vond het niet irritant, juist heel erg leuk.”

Zijn overwinning was iets nipter. Hij had drie slagen minder nodig dan de Deen Oscar Holm Bredkjaer. ,,Ik had het hele toernooi een comfortabele voorsprong. Mijn ouders hebben het thuis via de livescore bij kunnen houden. Mijn broer won in Schotland ook een toernooi, dus het is een mooie week voor de familie.”

Rood haar

En natuurlijk begon Graham over de zonnige omstandigheden. ,,Heerlijk, een beetje bruin worden.” Maar wel met de bescherming van een pet en genoeg zonnebrand. ,,Want ik blijf een red head.” Net als Griffiths studeert Graham in Amerika en wil hij prof worden. ,,Maar ik heb geen haast. Genieten is ook belangrijk.”

Dat deden de Schotten zeker. Een overwinning als deze moest gevierd worden, de landgenoten deden dat zaterdagavond in het centrum van Breda. En dan zondag weer naar huis. Op naar het volgende toernooi. Of ze er volgend jaar weer bij zijn? ,,Definitely”, aldus Graham. Vast en zeker. Amazing.

