Schijf loopt tegen forse nederlaag aan, Bavel komt tekort tegen Prinses Irene

Bij deze schorsing verbleekt alle andere ellende in de sportwereld

18 november Wat een week. Het begon eigenlijk afgelopen zondag al toen Max Verstappen bij de Grand Prix van Brazilië in de verste verte de bolides van Mercedes en Ferrari niet kon volgen. Het was alsof Renault geen Formule 1-motor in zijn Red Bull gestopt had, maar een afdankertje uit een oude racefiets van Fabian Cancellara.