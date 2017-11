Scheldevogels verslaat DSO, VIOS en Seolto houden elkaar op gelijke hoogte

DSO werd in Bergen op Zoom verrast door de Scheldevogels. VIOS en Seolto kwamen in dezelfde klasse niet verder dan een gelijkspel.

DERDE KLASSE K

Scheldevogels - DSO 20-18 (10-7).

,,We hadden niet op een nederlaag gerekend", baalde DSO-coach Mandy Wigant achteraf. ,,We begonnen onrustig en kregen maar geen grip op hun dames." Ook Scheldevogels-coach Nico van Krunkelsven was verrast. ,,Ik ben ontzettend trots."

VIOS - Seolto 19-19 (8-8).

Met nog acht minuten op de klok stond VIOS met 19-15 voor. ,,Dan moet je zorgen dat je wint, maar we maakten te veel fouten en werden onzeker", vertelde aanvoerder Sander Bijl. ,,We hadden moeten winnen maar mogen ook nog blij zijn dat we niet verliezen. Gezien de wedstrijd is de puntendeling terecht", besluit Bijl.

DERDE KLASSE L

OEC - Keep Fit'70 17-15 (9-10).

"In de tweede helft hebben we een andere tactiek gehanteerd", vertelt Keep Fit-coach Marco Zeebregts. ,,We raakten in paniek, hadden onnodig veel balverlies en scoorden niet meer."