Scheldevogels komt terug maar verliest, DSO speelt zichzelf veilig

EERSTE KLASSE E VEO - Juliana 19-16. "We hebben een goede eerste helft gespeeld", begint Juliana-trainer Arthur Snijder. De tweede helft lukte het niet meer. "Desondanks zijn we positief het zaalseizoen uitgekomen."

DERDE KLASSE K KVK - DSO 12-20. DSO heeft zichzelf dit weekend veilig gespeeld tegen KVK. "We waren echt de betere vanaf minuut een", meldt trainer Mandy Wigant. De spelers hebben laten zien wat korfbal is. "Een terechte overwinning."

TOGO - Scheldevogels 12-9.

"De laatste wedstrijd van de zaal begonnen we niet heel goed", vertelt Scheldevogels-trainer Nico van Krunkelsven. "In de tweede helft komen we terug op 6-6. Maar in de laatste minuten vallen we terug in het niet scoren."