Scheidend trainer Bozic ziet Barons winnen, Migliore geen moeite met Vlijmscherp

MANNEN EERSTE DIVISIE A Baros - Blauw-Wit 69-51. Coach Gregory Tjin-A-Koeng was niet tevreden over zijn team. ,,We speelden ongecontroleerd en met veel te weinig druk. Een terechte nederlaag derhalve, geen moment konden we aanspraak maken op meer. Het was niet het team dat ik wens te zien, en zeker geen team dat vecht tegen degradatie."

TWEEDE DIVISIE C

WBB Giants - Rowic 109-65.

Ondanks de ruime zege begint de lange en zware titelstrijd zijn tol te eisen aan Berse kant. ,,We hebben van de twaalf eerste-teamspelers nog maar zes fitte spelers over", aldus coach Corné van Terheijden. De coach was bijzonder in zijn nopjes met het vertoonde spel. ,,We hadden een schotpercentage van 71 procent en hebben ons herpakt van de nederlaag van vorige week."