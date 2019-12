Ryan Kamp valt in WB-cross Zolder uit met knieblessure: ‘Schade lijkt mee te vallen’

Veldrijder Ryan Kamp: ‘De wereldbe­ker is een doel, maar niet het grootste doel’

20 december Veldrijder Ryan Kamp (19) uit Raamsdonksveer verdedigt zondag in Namen zijn tweede plaats in het wereldbekerklassement voor beloften (onder 23). De achterstand op de bijna 22-jarige Zwitser Kevin Kuhn bedraagt 15 punten (145-130). Dat is het verschil tussen plek één en drie in de daguitslag. Nederlands kampioen Kamp won afgelopen zaterdag de DVV-cross in Ronse en heeft de vorm te pakken.