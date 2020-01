Ryan Kamp terug in koers: ‘Ik mis alleen nog wat power’

Dick Jaspers op herhaling in Zundert

30 december Dick Jaspers is maandag voor het tweede opeenvolgende jaar winnaar geworden van het Kersttoernooi driebanden in Zundert. De 54-jarige biljarter uit Sint Willebrord bleef in de finale met 6-5 de baas over zijn Belgische tegenstander Eddy Merckx.