Ryan Kamp klopt Spaanse kampioen in Pontevedra

Kamp vertrok begin deze week naar Galicië voor een weekje trainen en crossen in de Noord-Spaanse regio. Hij slaat de eerste wereldbekercrossen in Amerika over. ,,In mijn eerste elitejaar als prof moet ik direct niet alles willen rijden", zegt de renner van Pauwels Sauzen over zijn seizoensplanning. ,,Af en toe pak ik ook wat minder grote wedstrijden mee.”

De Gran Premio Ciudad de Pontevedra staat als een C1-wedstrijd wel op de internationale kalender. ,,Goed dus ook voor de punten die ik misloop in Amerika.” Direct na de start legde de Spaanse kampioen Felipe Orts er direct de zweep over. ,,Ik dacht: als hij heel de wedstrijd zo hard door blijft trekken, heb ik een probleem", zo keek Kamp terug op een verschroeiende openingsfase. Al snel hield de Spanjaard de benen stil en ontstond er een kopgroep van vijf renners met Kamp, Orts, Verburg, de Belg Yorben Lauryssen en de Italiaan Lorenzo Masciarelli. Een versnelling van Kamp deed Lauryssen en Masciarelli overboord kieperen. Uiteindelijk kapituleerde Orts als laatste.

,,Maar omdat het een snelle parkcross was, bleven de verschillen klein", zag Kamp. De West-Brabander was uiteraard blij met zijn zege. ,,Maar dit was ook weer niet het deelnemersveld zoals we dat in België gewend zijn", voegde hij er relativerend aan toe. ,,Ik ben nog het meest blij met het feit dat ik mezelf al weer beter voelde dan een week geleden in Meulebeke.” Daar finishte hij als zesde na een sterk gereden eerste deel van de wedstrijd.