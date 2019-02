Ryan Kamp droomde op het WK veldrijden even van het podium

Kamp deed op het WK voor beloften wat hij van plan was. De 18-jarige student pakte in Bogense de zevende plek en eindigde daarmee zoals gehoopt in de top-10. ,,Ik ben dan ook heel blij met dit resultaat”, sprak hij na afloop.

Als een van de weinige eerstejaars beloften streed hij vanaf het begin voorin mee. ,,In de start maakte ik de eerste slag”, zo keek Kamp terug op de uiteindelijk door de Brit Thomas Pidcock gewonnen race. De scholier uit Raamsdonksveer draaide vanaf de vierde startrij in de top-10 het veld in. Of hij op dat moment durfde te denken aan een podiumplek? ,,In eerste instantie niet. Toen ik demarreerde heel eventjes wel. Het was maar een poging tot wegkomen, maar toch.”

Een lekke band boorde iedere illusies op een plak de grond in. Toen na dé aanval van Pidcock het tempo ook nog eens de hoogte in vloog, brak de groep helemaal in stukken. ,,Ik had een goede dag. Zonder lekke band had ik misschien vijfde kunnen worden, maar meer ook niet”, keek hij eerlijk terug op de wedstrijd.

Sieben Wouters was als eerstejaars bij de elite ‘zeker te weten’ dik tevreden met de vijftiende plaats. ,,Na de tweede ronde spatte het veld uit elkaar. Ik kon mezelf goed handhaven in het groepje waarin ik terecht kwam.” Het toont volgens de man uit Zundert aan dat hij na een ‘lastig gebleken’ start in een nieuwe klasse, zijn draai heeft gevonden bij de eliten. ,,Dit was misschien wel mijn beste wedstrijd van het seizoen. Nu kan ik gaan bouwen aan het vervolg.”