Rugbysters van Bredase gaan de geschiedenisboeken in: promotie naar hoogste niveau is een feit

,,Volgens mij is dat voor het eerst, dus dat is best bijzonder. We gaan de geschiedenisboeken in”, zegt speelster Jara Bunnik. De rugbysters van Bredase wonnen in de laatste wedstrijd met 24-7 van Cas RC Ladies. Daarmee klom het over de tegenstander heen en eindigde op de tweede plaats in de eerste klasse in de tweede fase van het seizoen. Goed genoeg voor promotie naar de ereklasse, het hoogste niveau.

,,Iedereen was superblij toen de scheidsrechter affloot. De vreugde was heel groot. We sprongen bij elkaar in de armen, waren aan het juichen en zingen. En van de voorzitter kregen we een fles champagne.”

Twee weken terug leek promotie nog ver weg voor Bredase, toen er met 22-15 van Tilburgse werd verloren. Omdat Cas de laatste duels bleef verliezen, hield Bredase kans om een plek in de ereklasse. In de laatste wedstrijd was een zege op de concurrent voldoende. ,,Dat hadden we niet meer verwacht.”

Gezamenlijk diner

Ter voorbereiding werd er op dinsdag en vrijdag getraind en woensdag was er een gezamenlijk diner. ,,We hebben verder niet iets anders gedaan en dat heeft geholpen. Natuurlijk stond er enigszins druk op de wedstrijd, maar we wilden er wel ontspannen naar toe leven. Als je te gespannen bent dan gaat dat ten kosten van het spel.”

In het veld was er van extra druk bij Bredase weinig te merken volgens Bunnik. Na zeventig minuten met een 24-7 stand op het scorebord had ze het gevoel dat het niet meer fout kon gaan. ,,We waren dominant. Ons snelle spel gaf de doorslag. We hebben er als team voor gevochten.”

Verbeterpunten

Toch zag ze nog een aantal verbeterpunten. ,,Tactisch moet het beter als we volgend seizoen in de ereklasse spelen. Al moeten we ook op dat niveau lekker mee kunnen ballen als de geblesseerden terug zijn. Ook persoonlijk ben ik blij dat we in de ereklasse gaan spelen. Dat is superbelangrijk met het oog op mijn interlandcarrière. Je wordt beter als je op een hoger niveau speelt en traint.”

Hoe het team er volgend seizoen voorstaat is nu nog niet duidelijk. ,,We hopen dat er nog speelsters naar onze club komen nu we op het hoogste niveau gaan spelen. Daarnaast willen we graag een tweede team op de been te kunnen brengen. In welke vorm is nog niet duidelijk.”

In de eerste fase van het seizoen won Bredase al zijn wedstrijden en eindigde bovenaan. De onderste ploegen vielen af en de poule werd aangevuld met de onderste twee teams uit de ereklasse. In de tweede fase van het seizoen stonden twee plekken in de ereklasse op het spel. Mede vanwege diverse blessures leek een promotieplek er lange tijd niet in te zitten.

,,Toch hebben we nooit opgegeven. We zijn er altijd voor blijven gaan. Ook toen we een wedstrijd met slechts dertien (in plaats van vijftien, red.) speelsters moesten spelen. We zijn er voor blijven knokken en ik denk dat we terecht zijn gepromoveerd. Nu gaan we lekker een feestje bouwen.”