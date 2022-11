Rugbyers van BRC en RCRCC zijn vijanden tijdens derby, maar: ‘Erna zijn we weer goede vrienden’

Ondanks het slechte weer stond het Sportpark Wisselaar vol met supporters langs het veld. Niet zo gek, want voor het eerst in jaren stonden BRC uit Breda en RC RCC uit Roosendaal tegenover elkaar voor een pot rugby. De fans hadden er naar uitgekeken en speelden een belangrijke rol, volgens BRC-trainer Ronald Berrevoets. ,,De support langs de zijlijn helpt enorm. Dat geeft een extra boost voor de jongens.”

De wedstrijd leefde niet alleen bij het publiek. Jesse Jacobs, speler van BRC, vertelt dat de wedstrijd rood omcirkeld stond in de kalender van het Bredase team. ,,Dit is een duel waar we enorm naar toe hebben gewerkt. Dat was in de kleedkamer terug te zien. Normaal is iedereen vrij kalm voor de wedstrijd, nu zag je toch dat de jongens, waaronder ik, meer zenuwen hadden. Daarom is het extra lekker dat we de wedstrijd hebben gewonnen. Het spel was daarnaast ook goed. RCRCC heeft geen enkele try gescoord. Dat zegt veel over onze prestatie.”

Op de kast jagen

Omdat beide clubs uit grofweg dezelfde vijver vissen qua talenten, kennen veel spelers elkaar goed en dat was op het veld te merken. ,,Hierdoor gingen we er extra hard tegenaan”, geeft Jacobs aan. ,,Als iemand een foutje maakte, probeerden spelers elkaar op de kast te jagen door even een opmerking te maken. Het gevolg hiervan was dat de frustraties soms een beetje hoog opliepen en er opstootjes ontstonden. Hierdoor zag je wel dat we met een echte derby te maken hadden.”

‘Wedstrijd als alle andere’

Dat het een derby was, leek eigenlijk alleen coach Berrevoets niet zoveel uit te maken. ,,Voor mij was het een wedstrijd zoals alle andere. Dat we vandaag tegen Roosendaal speelden, had geen meerwaarde. Het is wel een enorm belangrijke overwinning omdat we in de top acht willen eindigen.” Het behalen van de top acht zou voor BRC betekenen dat in de champions poule van de eerste klasse terecht en maakt de club ook een kansje op promotie naar de ereklasse, het hoogste niveau van Nederland.

Roosendaal heeft hetzelfde doel als Breda. Deze nederlaag maakt dat lastig en komt dus hard aan, zo legt aanvoerder van RCRCC Max van Duuren uit. ,,Het is een hele zure nederlaag. Het was een must win-wedstrijd. Dat we hem verliezen zorgt dus voor veel teleurstelling bij de jongens. Daarnaast is het voor het moraal een vervelend. Er werd erg naar de wedstrijd toe geleefd door het team. We wilde graag het beste team van West Brabant zijn, maar helaas is dat niet gelukt.”

De overwinning gaat volgens Jacobs nog goed gevierd worden door BRC. ,,We gaan dadelijk wat biertjes drinken om de overwinning te vieren. Dat zullen we samen met de mannen van Roosendaal doen. Tijdens de wedstrijd zijn we vijanden van elkaar, maar erna zijn we weer goede vrienden.”

