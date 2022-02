Rugbyers maken zich op voor het laatste weekend van de eerste fase: erop of eronder voor RC RCC en REL gaat strijden voor lijfsbehoud

Het einde van de eerste fase van de rugbycompetitie nadert. Zondag spelen tweedeklassers Rugbyclub Etten-Leur (REL) en Rugbyclub Roosendaal Commando Combinatie (RC RCC) hun laatste wedstrijd. Het staat vast dat de mannen uit Etten in de tweede fase gaan strijden voor lijfsbehoud. Voor RC RCC wordt het erop of eronder. Zij zijn bij winst op RFC Gouda zeker van een plek in de promotiepoule.

,,De eerste doelstelling van dit seizoen is het halen van de top zes. Als dit lukt zullen we elke wedstrijd aan de bak moeten in de tweede fase”, vertelt RC RCC-aanvoerder Max van Duuren (25). Of de aanvoerder stiekem hoopt op promotie? ,,De ambitie om eerste klasse te gaan spelen is er, maar het seizoen is niet mislukt als we uiteindelijk niet promoveren. We willen veel gaan leren en dat kan het beste tegen sterke ploegen”.

Gemengde gevoelens

REL staat momenteel achtste en heeft dus nét geen zicht meer op een plek bij de eerste zes. ,,Het is een beetje dubbel”, vertelt Joël Bayle, de captain van REL. ,,Het doel was top zes spelen en dat is niet gelukt, maar dit seizoen spelen we voor het eerst weer in de tweede klasse en we laten zien dat we kunnen meedraaien tegen de grote ploegen.” De nieuwe doelstelling is duidelijk: eerste worden in de tweede fase.

Quote Welke plaatsen in de tweede fase recht geven op promotie en welke op degradatie wordt volgende week pas bekend, omdat de competitie een nieuwe indeling krijgt Woordvoerder Nederlandse rugbybond

Alle teams uit de tweede klasse spelen één keer tegen elkaar in de eerste fase van de competitie. Hierna wordt de stand opgemaakt: de top zes gaat de strijd aan voor promotie en de nummers zeven tot en met twaalf voor lijfsbehoud. ,,Welke plaatsen in de tweede fase recht geven op promotie en welke op degradatie wordt volgende week pas bekend, omdat de competitie een nieuwe indeling krijgt”, vertelt een woordvoerder van de Nederlandse rugbybond.

Herstart met publiek

Door de onderbrekingen van afgelopen jaren was het lastiger om aan een team te bouwen. ,,Wanneer de sfeer goed is en er heerst een positieve vibe op de vereniging, dan werkt dat door in de werving”, verklaart RC RCC-bestuurslid Jan Deijkers. ,,Via de jeugdopleiding, werving en het vasthouden van eigen spelers willen we gaan concurreren in de eerste klasse.”

Volledig scherm Wanne Wevers (links) en Joël Bayle van Rugbyclub Etten-Leur © REL

REL-voorzitter Wanne Wevers herkent dit beeld: ,,Clubmensen die zelf niet actief sporten, zijn een tijdje gescheiden geweest van de sporters en zo ontstaat er een kloof die het clubleven niet ten goede komt.” In de komende jaren willen de Etten-Leurenaren zich met hun jonge ploeg blijven ontwikkelen in de tweede klasse. ,,Wij zijn een kleine club en we moeten van onderaf voeding krijgen. We doen het met eigen spelers. Al zie je wel dat er veel mensen na hun studie weer terugkomen.”

Aankomende zondag wordt iedereen in ieder geval weer met open armen ontvangen in Etten-Leur en Roosendaal. ,,Ik hoop dat mensen de weg naar de club nog weten te vinden, maar of het druk wordt, durf ik niet te zeggen. Iedereen is in ieder geval welkom en het bier staat koud”, concludeert een uitnodigende aanvoerder van RC RCC.