Rugbyer Van Berkel maakte debuut voor Oranje: ‘De bondscoach was trots dat ik het gewoon heb gedaan’

Hockeyman­nen Breda handhaven zich na Houdini-act

De ontlading was groot, maar het scenario was er ook naar. De hockeyers van Breda blijven in de overgangsklasse, maar daar was in Leiden bij Roomburg een ware Houdini-act voor nodig. Na in de laatste minuut een 2-2 gelijkspel te hebben gered, won Breda de shoot-outs.

12 juni