Rugby geen sport voor vrouwen? Zeg dat maar niet hardop in Breda: ,,Ik vond het zo leuk dat ik nooit meer ben weggegaan”

Als klein meisje begon Jara Bunnik met rugbyen, terwijl Fleur de Bakker pas begon toen ze in Breda ging studeren. Samen zijn ze nu de aanvoersters van rugbyclub Bredase. ,,Zes was ik toen ik begon”, zegt Bunnik. ,,Ik ging een keer met een vriendje uit mijn klas mee. Zijn vader rugbyde. Ik vond het zo leuk dat ik nooit meer ben weggegaan.”

Wat is er zo leuk aan de sport? ,,Iedereen kan het doen. Of je nu groot of klein, of dik of dun bent. We hebben speelsters van vijftien tot in de vijftig. Daarnaast is het een teamsport. Als het even niet zo lekker met je gaat, vragen teamgenoten hoe het met je gaat. Ze helpen je. Het voelt als een tweede familie. Iedereen is welkom en de derde helft is ook belangrijk.”

Respect

De Bakker was een jaar of negentien, twintig toen ze begon. ,,Ik kom uit Terneuzen, daar kon je niet rugbyen. Vroeger heb ik gehockeyd, maar daar was ik klaar mee. Ik miste het respect voor de tegenstander en de scheidsrechter. Dat is er in het rugby wel. Toen ik in Breda ging studeren, ben ik het gewoon gaan proberen.”

Bredase begon goed aan het seizoen. In de eerste fase van het seizoen eindigde het team ongeslagen bovenaan in de eerste klasse. In de tweede fase kan promotie naar de ereklasse, het hoogste niveau, worden bereikt als het bij de eerste twee eindigt. De onderste ploegen vielen af en de poule werd aangevuld met de twee onderste ploegen uit de ereklasse in de eerste fase, Lady Wasps en Tilburg.

Afgelopen weekend kwam Bredase in de derby met Tilburg al binnen twee minuten op voorsprong. De gasten trokken die lijn door en gingen rusten met een 5-15-voorsprong. In de tweede helft kon Bredase die voorsprong niet vasthouden. Met nog een paar minuten te spelen kwam de thuisploeg eerst langszij en er vervolgens voorbij: 22-15.

Blessures en pijntjes

Door de nederlaag is de kans op promotie naar de ereklasse geslonken. Bredase staat derde. Het heeft met nog twee duels te gaan zes punten achterstand op nummer twee Cas RC Ladies. ,,We missen speelsters vanwege blessures en anderen hebben last van pijntjes. Onze selectie is niet breed genoeg”, zegt Bunnik.

,,Daar hebben meer ploegen in het damesrugby last van”, vult De Bakker aan. ,,Je ziet vaker dat teams geen wissel hebben of met minder speelsters op het veld staan. Dan krijg je het zwaar. Op papier hebben we minimaal dertig speelsters.” Alleen is een gedeelte daarvan geblesseerd of bestaat uit recreanten die niet iedere week meedoen. Het tweede team is dan ook uit de competitie gehaald, om het eerste team te versterken.

Verschillende ambities

De kans op promotie is geslonken. Niet iedereen vindt dat erg. ,,De ambities binnen het team verschillen”, legt Bunnik uit. ,,Sommige speelsters vinden het leuk om een potje te spelen en dan is het prima. Alleen zijn er ook speelsters die een stapje hoger willen spelen. Ik wil dat ook graag.” Ze heeft twee interlands met het Nederlands team gespeeld en wil daar graag nog een aantal wedstrijden aan toevoegen.

,,Er is nu niveauverschil tussen de speelsters. Je hebt mensen die net begonnen zijn en speelsters die bij het nationale team zitten of daar tegenaan zitten”, zegt De Bakker. ,,De sport is groeiende, maar er mag nog een stapje bij. Als je meer teams hebt dan kunnen speelsters rugbyen op hun eigen niveau en meegroeien. Dan is het ook makkelijker om in te stromen als je nieuw bent. Het is nooit te laat om te beginnen. Mochten mensen het willen proberen dan kunnen ze ter introductie de eerste zes weken gratis met ons meetrainen.”