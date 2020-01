Rucphen rijdt zich in de kijker met druk bezocht NK en wil nu gaan voor een EK veldrijden

NK veldrijden rucphenEen berg volk (geschat tussen de 10.000 en 14.000 toeschouwers), nog heel veel meer mensen die het NK veldrijden op de live stream volgden en een wereldkampioen die blij verrast was met het decor waarin hij naar zijn zesde ‘grote’ crosstitel reed. ,,Bij mijn eerste titel in 2015 stond er bijna geen kat langs de kant. Ik ben blij dat de sport ondertussen is geëvolueerd naar deze drukte", zei Mathieu van der Poel over het kampioenschap dat voor de organisatie alle verwachtingen overtrof.

,,Je hoopt diep van binnen op zevenduizend bezoekers. Dan wordt het het dubbele. Ongelooflijk", geniet parkoersbouwer Camiel van den Bergh the day after na van de dag de Cyclocross Rucphen op de kaart heeft gezet. De vraag is nu wat je als vrijwilligersorganisatie kunt met die enorme belangstelling voor je evenement. Van den Bergh, als oud-prof en trainer bij onder meer Alpecin en 777 gepokt en gemazeld in het wereldje van het veldrijden, zegt dat Rucphen de ambities nu moet durven bijstellen. ,,Ik denk dat we nu met het UEC in gesprek moeten gaan om te proberen het EK naar Rucphen te halen", zo geeft Van den Bergh de bovengrens aan van wat volgens hem mogelijk is in de Binnentuin.

,,Wereldbeker of WK is financieel een stap te ver. Dan moet je gaan samenwerken met een organisatiebureau en dat willen wij niet. Dan ben je niet langer baas in eigen huis. En wij willen juist meer zijn dan een alleen maar een bouwclub, die het parkoers uitzet. Een EK is het hoogste wat we aankunnen met hoe we nu werken", zo slaat Van den Bergh de piketpaal voor de toekomst van de wedstrijd.

Voor veel organisaties bleek het houden van een WK, EK of NK het eindpunt te zijn. Omdat zo'n kampioenschap al het geld en energie had opgeslurpt. ,,Zo moet het bij ons niet gaan", stelt Van den Bergh. Het afgelopen NK is volgens hem eerder een boost om verder te gaan op de ingeslagen weg. ,,Dus met gratis entree. Het gaat ons niet om het verdienen van geld. De grootste winst die we ooit hebben geboekt was 1400 euro. Wij belonen onze medewerkers op een barbecue en daar is iedereen blij mee.”

De stap naar een betaald evenement houdt volgens Van den Bergh een groot risico in. ,,En dat is de afhankelijkheid van het weer. Als het de hele dag regent komt er veel minder publiek en zit je in het schip.” En dus gaat het liever verder op de oude voet. ,,We mogen na zondag in ieder geval hopen dat sponsors gemakkelijker over de brug komen. Onze waarde is gestegen.”

Dat de enorme toeloop ook de nodige stress met zich meebracht, nam Van der Bergh zondag voor lief. ,,Tot 12 uur liep het zoals we hadden verwacht. Daarna kwam er plots een enorme toeloop op gang. De parkeerterreinen die we op de weilanden rond het parkoers hadden ingericht, raakten razendsnel vol. Gelukkig kent mijn vader een aantal boeren, en die waren bereid om extra weilanden open te gooien. Zodoende heeft het publiek er uiteindelijk geen last van gehad.”

De stap richting EK houdt wel in dat de organisatie snel versterkt moet worden, weet Van den Bergh. ,,Twee bestuursleden stoppen. Dus daar zullen vervangers voor moeten worden gezocht. Maar je kunt zeggen dat ik het met de kern van het huidige comité aandurf om een Europees kampioenschap te organiseren.”

