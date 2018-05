Ruben Scheurwater wint Haagse Beemdenloop

Zwart-Wit volgend seizoen in promotie­klas­se

26 mei Zwart-Wit heeft ook de tweede play-off wedstrijd tegen Huizen gewonnen. Na de 2-1 zege in Breda werd nu het duel in Bredaas voordeel beslist door het beter afwerken van de shoot-outs nadat de wedstrijd in 1-1 was geëindigd. Door dit resultaat komt Zwart-Wit volgend seizoen uit in de promotieklasse en behoort het tot de beste 24 ploegen van Nederland.