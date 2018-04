ROWI verzekerd van lijfsbehoud, ook Spie/De Burgst dichtbij

ROWI heeft het verblijf in de derde divisie met een seizoen verlengd. In een spannende wedstrijd was een set voldoende om zeker te zijn van lijfsbehoud. Klassebehoud kan zowel de mannen als de vrouwen van Spie/De Burgst niet meer ontgaan.

MANNEN

TWEEDE DIVISIE D

Flamingo's '56 - Kraftwell Symmachia 1-3.

Kraftwell Symmachia heeft belangrijke punten gepakt op bezoek bij runner-up Flamingo's '56. ,,Veel lukte. We hebben de goede lijn van de afgelopen wedstrijden doorgetrokken", vertelde Kraftwell Symmachia-coach Bart van Driel ,,Daarbij hadden we het geluk dat de tegenstander niet super gemotiveerd was."

Spie/De Burgst - Hands Up (3-1).

,,We zijn er nog niet helemaal, maar een klein gat (vier punten, red.) is geslagen", zei een trotse Ans de Graag (Spie/De Burgst), die het geen makkelijke duel noemde.

DERDE DIVISIE A

VC Wik Groot-Ammers - ROWI 3-1.

,,We zijn verschillende keren goed teruggekomen van een achterstand. Door te weinig wisselmogelijkheden konden we niet genoeg variëren in ons spel om meer sets winnend af te sluiten", vertelde Mark Mathijssen namens ROWI.

Olympus - City Bril Krimpen 2 4-0.

,,Waar de motor normaal weleens haperde, bleef deze nu de hele wedstrijd draaien", zei coach Floran Zwegers over de eerste vijfpunter van het seizoen.

Sliedrecht Sport 3 - Cegelec Zuvo (3-1).

"Zetten we deze jonge gasten onder druk, dan sluipt er een foutje in", zei trainer-coach Huub van Caam. Daarin slaagde zijn ploeg niet. "We halen niet het niveau van woensdag (3-1 winst op Krimpen, red.). Dus thuis wil ik het nog weleens zien."

DERDE DIVISIE B.

Atak'55 - Tupos 3-2.

,,Niet iedereen staat er direct. Dat is niet erg. Maar ik wil per se winnen dus ben met het basiszestal geëindigd en dat bezorgde ons de winst", zei trainer-coach Jack Koppers.

VROUWEN

EERSTE DIVISIE B

IMS/Voltena - Zaanstad 4-0.

,,oen we hoorden dat titelconcurrent VoCASA punten liet liggen, werden wij slordiger. Maar we trokken het op tijd recht met flitsend spel zoals in de eerste drie sets", vatte IMS/Voltena-trainer Jo Rullens samen.