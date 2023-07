Routinier Rick van der Ven bedankt voor reserverol voor WK handboogschieten: ‘Verplichtingen komen mij niet uit’

Bondscoach Jacqueline van Rozendaal probeerde Van der Ven in het weekeinde nog over te halen, maar de 32-jarige handboogschutter uit Oss liet zich niet vermurwen. De reserve moet tot het laatste moment stand-by zijn in geval van calamiteiten, maar reist niet mee naar Duitsland. ,,In al die jaren heb ik geloof ik nooit meegemaakt dat we met het team gebruik hebben gemaakt van de reserve”, stelde Van der Ven zaterdag in Ulvenhout.

Ik vraag me wel af of ik voor de Olympische Spelen opnieuw alles op zijn kop moet gooien voor één jaar en maar afwachten of het lukt

,,Aan de reserverol zaten verplichtingen vast waarvan ik me afvraag of die zo positief zijn voor mij. Dan kan ik net zo goed de eer aan mezelf houden”, lichtte Van der Ven zijn besluit toe. Hij doelde onder meer op het bijwonen van centrale trainingen op Papendal. ,,Ik zit in een andere levensfase dan de andere jongens. De afgelopen jaren ben ik meer gaan werken. Nu 34 uur per week. Ik heb alles op de rit qua dagelijkse routine.”

Wereldbeker Parijs

Om dezelfde reden gaat Van der Ven niet naar de wereldbeker in Parijs, waar wel vier schutters voor Nederland in actie mogen komen. Wat zegt dat over zijn ambities om na Londen 2012 en Rio 2016 volgend jaar in Parijs nog een derde keer op de Olympische Spelen te schieten? ,,Op zich heb ik die ambitie nog wel. Maar ik vraag me wel af of ik opnieuw alles op zijn kop moet gooien voor één jaar en maar afwachten of het lukt. Want zekerheid dat ik dan in het team kom, heb ik niet. Anders zou de keuze makkelijker zijn.”

Met een bronzen medaille op het NK bewees de nummer vier van de Spelen in 2012 nog altijd tot de nationale recurvetop te behoren. Met de kanttekening dat titelverdediger en WK-ganger Gijs Broeksma zich af had gemeld. Bij de vrouwen is Laura van der Winkel de nieuwe nationale recurvekampioen. De titels in de niet-olympische compoundklasse gingen naar Martine Stas-Couwenberg (Heeze) en Robert van de Kamp (Arnhem). In de (gemengde) barebow-klasse was Daan Saft (Hengelo) in Ulvenhout de sterkste.